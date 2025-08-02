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سياسة ترامب الجمركية تضرب شركات بافيت الاستهلاكية.. انخفاض إيراداتها 5.1%

منذ 9 دقائق
مجسم مصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلم الصين وكلمة ”تعريفات جمركية“. رويترز

مجسم مصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلم الصين وكلمة ”تعريفات جمركية“. رويترز

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أعلنت مجموعة بيركشير هاثاواي المملوكة للملياردير الأمريكي وارن بافيت اليوم السبت أن شركاتها بقطاع السلع الاستهلاكية تأثرت من السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي رفعت الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.

وسجلت شركات المنتجات الاستهلاكية التابعة للمجموعة، ومنها فروت أوف ذا لوم وجازويرس وبروكس سبورتس، انخفاضا في الإيرادات 5.1 بالمئة في الربع الثاني إلى 189 مليون دولار على أساس سنوي، بسبب انخفاض الكميات والرسوم الجمركية وإعادة هيكلة الشركات.

وقالت مجموعة بيركشير إن الرسوم الجمركية أدت إلى تأخيرات في الطلبات والشحنات.

غير أن المجموعة قالت إن إيرادات شركة بروكس لصناعة الأحذية ارتفعت 18.4 بالمئة في الربع الثاني مع زيادة المبيعات.

يراقب المستثمرون عن كثب نتائج مجموعة بيركشير هاثاوي، ومجموعات كبرى أخرى في قطاعات مختلفة، بوصفها نموذجا مصغرا للاقتصاد الأمريكي الأوسع.

في مايو آيار، وخلال الاجتماع السنوي لبيركشير، دافع بافيت بشدة عن التجارة الحرة، قائلا إن الرسوم الجمركية لا ينبغي أن تكون “سلاحا”، مؤكدا أن “التجارة المتوازنة مفيدة للعالم”.

    المصدر :
  • رويترز

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