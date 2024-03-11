سياسي هولندي متطرف يتعهد بدعم إسرائيل في "عدوانها على غزة"

قال السياسي الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز اليوم الاثنين إنه التقى برئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوج وتعهد بالدعم الكامل لإسرائيل فيما وصفه بـ”محاربة الإرهاب”، في إشارة إلى دعمه للعدوان على غزة وحركة حماس.

ولطالما كان فيلدرز، الذي يتطلع إلى قيادة حكومة جديدة بعد الفوز الذي حققه حزبه القومي (حزب الحرية) في الانتخابات التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني، من أشد الداعمين لإسرائيل.

ويحاول فيلدرز تشكيل حكومة منذ الانتخابات دون جدوى. وستجتمع الأحزاب الرئيسية التي تحاول تشكيل ائتلاف حاكم مرة أخرى اليوم الاثنين في محاولة للاتفاق على صيغة للتعاون المحتمل.

وكان رئيس الاحتلال الإسرائيلي في هولندا لحضور افتتاح متحف للمحرقة في أمستردام أمس الأحد. وفي حفل الافتتاح، دعا هرتسوج للصلاة من أجل السلام والإفراج الفوري عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ونشر فيلدرز صورة على موقع إكس من اجتماعه مع هرتسوج وكتب “أخبرته أنني فخور بزيارته لهولندا، وبأن إسرائيل تحظى وستحظى دائما بدعمي الكامل في حربها على الإرهاب”.