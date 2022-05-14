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“سيد الكرملين مريض”.. ماذا كشفت المخابرات الأوكرانية عن حالة بوتين الصحية؟

منذ 54 دقيقة
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مرجحا الوصول الى نقطة التحول في الصراع مع روسيا في الجزء الثاني من آب المقبل، توقع رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، بأن تتوقف كافة الأعمال القتالية بحلول نهاية العام الحالي، بحسب ما نقلت أسوشييتد برس، اليوم السبت.

كما زعم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “في حالة نفسية وجسدية سيئة للغاية ويعاني من مرض السرطان”، وفق تعبيره. وتابع مشيراً إلى أن انقلابًا للإطاحة بالرئيس الروسي جرى في موسكو سابقاً، مؤكداً أنه مريض بشدة بالسرطان.

إلا أن أي معلومات أو تصريحات رسمية لم تؤكد ما قاله بشأن صحة سيد الكرملين.

إلى ذلك، عبر رئيس المخابرات العسكرية عن تفاؤله بشأن مستقبل بلاده، لافتا إلى أن روسيا تكبدت خسائر فادحة خلال المعارك.

كما شدد على أن القوات الأوكرانية ستستعيد جميع الأراضي التي فقدتها أو سيطر عليها الجيش الروسي، بما في ذلك دونباس وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

    المصدر :
  • العربية

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