الأثنين 12 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 25 ديسمبر 2023 |
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سيرغي شويغو: القوات الروسية تسيطر بالكامل على مارينكا في شرق أوكرانيا

منذ 14 دقيقة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

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نقلت وكالات أنباء عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله الاثنين إن القوات الروسية سيطرت بالكامل على بلدة مارينكا في شرق أوكرانيا.

وتصف معظم الروايات الواردة عن مارينكا، الواقعة جنوب غربي مدينة دونيتسك، بأنها مدينة مهجورة بعد أن كان يقطنها عشرة آلاف شخص.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة المالية الأوكرانية الإثنين، أنّ كييف تلقت 1.34 مليار دولار، في إطار برنامج للبنك الدولي لدعم قدرة الإدارة في أوكرانيا على تحمل النفقات العامة.

وأوضحت الوزارة في بيان أنّ التمويل يتألف من قرض بقيمة 1.086 مليار دولار من البنك الدولي، ومنحة 190 مليون دولار من النرويج، ومنحة 50 مليون دولار من الولايات المتحدة، ومنحة 20 مليون دولار من سويسرا.

وقالت إنه سيتم استخدام الأموال للتعويض الجزئي للنفقات غير المرتبطة بالأمن والدفاع في الميزانية الأوكرانية، بما في ذلك المعونات الاجتماعية لكبار السن والمدفوعات المقدمة لموظفي خدمة الطوارئ الحكومية.

    المصدر :
  • رويترز

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