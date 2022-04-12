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سيريلنكا تعلق مؤقتاً دفع الديون الخارجية

12 - أبريل - 2022
بي ناندالال وييراسينغ محافظ البنك المركزي بسريلانكا"رويترز"

بي ناندالال وييراسينغ محافظ البنك المركزي بسريلانكا"رويترز"

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قال مسؤولون في سريلانكا اليوم الثلاثاء إن بلادهم التي تواجه أزمات ستعلق مؤقتا دفع الديون الخارجية لتجنب تخلف اضطراري عن السداد نظرا لاحتياجها لاحتياطياتها المحدوة من النقد الأجنبي لاستيراد سلع أساسية مثل الوقود.

وقال بي ناندالال وييراسينغ محافظ البنك المركزي للصحفيين “لقد وصلنا إلى نقطة أن سداد الديون يمثل تحديا ومستحيلا. أفضل إجراء يمكن اتخاذه هو إعادة هيكلة الديون وتجنب تخلفا اضطراريا عن السداد”

هذا وتعود أسوأ أزمة اقتصادية تعصف بسريلانكا إلى أزمة سياسية، فبعد جائحة كورونا التي ضربت السياحة على مدى عامين جاءت الحرب على أوكرانيا لتسرع من وتيرة تدهور الاقتصاد، ولم يعد في خزينة الدولة قدرة على استيراد المواد الأساسية، مثل الوقود والمواد الغذائية.

وقد تسببت الأزمة باستقالة جماعية لجميع أعضاء الحكومة، باستثناء الرئيس ورئيس الوزراء، ووفق رأي الخبير في الشؤون السياسية السريلانكية ومستشار معهد فاكتوم للدراسات الدكتور رانغا كالانسوريا يبدو الحل مستعصيا مع استمرار الرئيس غوتابايا راجاباكسا في السلطة، ولا مخرج منها إلا بالاستجابة للمطالب الشعبية.

ونظرا لأن الرئيس يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة، ولا يمكن لحكومة معارضة العمل معه، والقروض والمساعدات الدولية مرهونة باستقرار النظام السياسي، فإن الخيار الأسلم لسريلانكا هو تسليم الرئيس وشقيقه رئيس الوزراء السلطة وتشكيل حكومة تكون مهمتها إنقاذ البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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