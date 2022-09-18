سيغير وجه الحرب.. بايدن يحذر بوتين من مغبة وخطورة هذا الأمر!

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين على عدم استخدام الأسلحة النووية أو الكيماوية التكتيكية في أعقاب النكسات في أوكرانيا وذلك في مقابلة مع شبكة (سي. بي. إس نيوز) تُبث (الأحد 18-9-2022).

وأجبر الجيش الأوكراني القوات الروسية على التراجع في هزيمة خاطفة في شمال شرق البلاد الأسبوع الماضي مما وضع بوتين تحت ضغط من القوميين في الداخل لاستعادة زمام المبادرة.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد بقوة أكبر إذا تعرضت قواتها لمزيد من الضغط مما أثار مخاوف من أنه قد يستخدم في مرحلة ما وسائل غير تقليدية مثل الأسلحة النووية أو الكيماوية الصغيرة.

وردا على سؤال عما سيقوله لبوتين إذا كان يفكر في استخدام مثل هذه الأسلحة قال بايدن في مقطع من المقابلة بثته شبكة (سي.بي. إس) يوم السبت “لا تفعل. فذلك سيغير وجه الحرب على عكس أي شيء منذ الحرب العالمية الثانية”.

وقال بايدن إن رد الولايات المتحدة سيكون “تبعا لذلك” لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل. وقال بايدن إن روسيا “ستصبح منبوذة في العالم أكثر مما كانت عليه في أي وقت مضى.

“الرد الذي سيحدث يعتمد على حجم ما يفعلونه”.

ورفض مسؤولو الحكومة الروسية إشارات الغرب إلى أن موسكو ستستخدم الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا ولكن ذلك ما زال يمثل قلقا للبعض في الغرب.