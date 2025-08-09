سيكلفها "أثماناً باهظة".. حماس تحذر إسرائيل من احتلال غزة

حذرت حركة حماس، السبت، إسرائيل مما وصفتها بـ”مغامرة” احتلال قطاع غزة بكامله، قائلة إن ذلك سيكلف تل أبيب “أثماناً باهظة”.

وذكرت حماس: “قدمنا كل المرونة عبر الوسيطين المصري والقطري لإنجاح وقف إطلاق النار”.

وأضافت: “مستعدون لصفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات العدو”.

وأكدت: “نحذر الاحتلال من أن احتلال مدينة غزة مغامرة ستكلفه أثمانا باهظة ولن تكون نزهة”.

وأبرز: “شعبنا ومقاومته عصيان على الانكسار أو الاستسلام.. وستبوء خطط نتنياهو وأوهامه بالفشل”.

والجمعة، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على تنفيذ عمليات واسعة النطاق للسيطرة على غزة، ما أثار موجة من الغضب في جميع أنحاء العالم.

وبدأت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحملة عسكرية مدمّرة في قطاع غزة تسبّبت باستشهاد أكثر من 61330 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحماس.