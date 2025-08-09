السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سيكلفها "أثماناً باهظة".. حماس تحذر إسرائيل من احتلال غزة

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 9 - أغسطس - 2025 2:25 مساءً
مقاتلون من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. رويترز

مقاتلون من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. رويترز

A A A
طباعة المقال

حذرت حركة حماس، السبت، إسرائيل مما وصفتها بـ”مغامرة” احتلال قطاع غزة بكامله، قائلة إن ذلك سيكلف تل أبيب “أثماناً باهظة”.

وذكرت حماس: “قدمنا كل المرونة عبر الوسيطين المصري والقطري لإنجاح وقف إطلاق النار”.

وأضافت: “مستعدون لصفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات العدو”.

وأكدت: “نحذر الاحتلال من أن احتلال مدينة غزة مغامرة ستكلفه أثمانا باهظة ولن تكون نزهة”.

وأبرز: “شعبنا ومقاومته عصيان على الانكسار أو الاستسلام.. وستبوء خطط نتنياهو وأوهامه بالفشل”.

والجمعة، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على تنفيذ عمليات واسعة النطاق للسيطرة على غزة، ما أثار موجة من الغضب في جميع أنحاء العالم.

وبدأت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحملة عسكرية مدمّرة في قطاع غزة تسبّبت باستشهاد أكثر من 61330 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحماس.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من الجيش التايلاندي
    إصابة 3 جنود تايلانديين بانفجار لغم بالقرب من كمبوديا بعد وقف إطلاق النار
    امرأة تبكي بجانب تمثال يرمز إلى الفلسطينيين الذين استشهدوا، خلال مظاهرة احتجاجية ضد إسرائيل وتضامناً مع الأطفال الفلسطينيين في غزة، في بوتسدامر بلاتز، برلين، ألمانيا، 3 أغسطس 2025. رويترز
    غزة تحت القصف
    ألمانيا تبدأ في حجب دعم لإسرائيل مع تفاقم أزمة غزة
    الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية
    سول: كوريا الشمالية تبدأ تفكيك بعض مكبرات الصوت على الحدود

    الأكثر قراءة

    السراي الحكومي
    وزير يطلب حماية أمنيّة.. إليكم التفاصيل!
    وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي
    ما حقيقة وضع الوزير مكي استقالته بتصرف بري؟
    النائب بيار بو عاصي
    بيار بو عاصي: رح تسلم سلاحك يا محمد رعد!