سيناتوران أمريكيان: صُدمنا لمنظر شاحنات المساعدات المكدسة عند معبر رفح!

أعرب عضوا مجلس الشيوخ الأميركي السيناتوران كريس فان هولين وجيف ميركلي عن صدمتهما من رؤية صفوف شاحنات المساعدات لغزة الممتدة لأميال، عند معبر رفح الحدودي المصري، حيث لم يتمكنا حتى من العد ولكن كان هناك المئات.

وقال السيناتوران كريس فان هولين وجيف ميركلي إن مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات تنتظر منذ أسابيع للدخول إلى غزة، وإن مستودعا يمتلئ بالبضائع التي رفضها المفتشون الإسرائيليون “تعسفيا”، كل شيء بدءا من معدات اختبار المياه إلى المعدات الطبية اللازمة لولادة الأطفال.

وأشار ميركلي في مؤتمر صحفي مع فان هولين لمجموعة من الصحفيين في القاهرة إلى عملية مرهقة تؤدي إلى إبطاء عملية الإغاثة للسكان الفلسطينيين في القطاع المحاصر- ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عمليات التفتيش الإسرائيلية “التعسفية” لشحنات المساعدات الإنسانية.

وقالا إن النظام الذي يضمن عدم تعرض شحنات المساعدات داخل غزة للاستهداف من قبل القوات الإسرائيلية “معطل تماما”.

تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل منذ أسابيع للسماح بدخول كميات أكبر من الغذاء والماء والوقود والأدوية وغيرها من الإمدادات إلى غزة، وقد أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا في 22 ديسمبر يدعو إلى زيادة فورية في عمليات التسليم. وقبل ثلاثة أسابيع، فتحت إسرائيل معبر كرم أبو سالم إلى غزة، مضيفة نقطة دخول ثانية للمساعدات بعد معبر رفح.