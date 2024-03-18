سيناتور أمريكي: الادعاءات بأن "الأونروا" تتعاون مع "حماس" مجرد أكاذيب صريحة

انتقد السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) هي وكيل لحركة حماس الفلسطينية، وقال “إن الاتهامات هي محاولة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقضاء على الوكالة”.

وقال فان هولين يوم أمس الأحد في مقابلة مع برنامج “واجه الأمة” على شبكة سي بي إس نيوز: “ليس هناك شك في أن الادعاء الذي يطلقه رئيس الوزراء نتنياهو وآخرون، بأن الأونروا بطريقة ما هي وكيل لحماس، هو مجرد أكاذيب صريحة”. “إذا نظرت إلى الشخص المسؤول عن العمليات على الأرض للأونروا، فستجد أن الأمر يتعلق بمحارب قديم في الجيش الأمريكي يبلغ من العمر 20 عامًا. يمكنكم التأكد من أنه ليس متواطئا مع حماس».

وتعرضت الأونروا للتدقيق في وقت سابق من هذا العام بعد أن زعمت إسرائيل بدون أي دليل على أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر (عملية طوفان الأقصى على مستعمرات غلاف غزة).

ولم يتم تقديم أي دليل ملموس لدعم هذه الادعاءات، على الرغم من أن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه تم اتخاذ “إجراءات جدية” على أي حال، والتي تضمنت إنهاء عقود الأعضاء المزعومين.

وقال فان هولين: “لقد أراد نتنياهو التخلص من الأونروا منذ عام 2017 على الأقل. وكان هذا هو هدفه، ليس فقط في غزة، ولكن أيضًا في الأماكن الأخرى التي تحدثت عنها”، وفقاً لصحيفة “ذا هيل” القريبة من الكونغرس.

وضغطت مذيعة شبكة سي بي إس نيوز، مارغريت برينان، على السيناتور بشأن سبب اعتقاده أن نتنياهو يحاول إنهاء الأونروا، وأشارت إلى أن الوكالة هي واحدة من أكبر موزعي المساعدات في غزة.

وقال :”حسنًا، هذا صحيح تمامًا. وكانت هناك مزاعم من قبل حكومة نتنياهو بأن ما يصل إلى 14 من هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 13000 شاركوا في هجمات 7 أكتوبر”. وأضاف: “يجب أن نحقق في الأمر، ويجب أن نحاسب كل هؤلاء الأشخاص. ولكن من أجل الخير، دعونا لا نحاسب مليوني مدني فلسطيني بريء يموتون جوعا، ودعونا لا نحاسبهم، بشكل أساسي، على الأفعال السيئة التي ارتكبها 14 شخصا”.

وقال فان هولين كذلك إن نتنياهو يريد تفكيك الأونروا لأنه يراها “وسيلة لمواصلة آمال الشعب الفلسطيني في وطن خاص به. كما أنه يعارض حل الدولتين. وكان هذا هو هدفه الأساسي، وقف حل الدولتين”.

وأوقفت الولايات المتحدة، إلى جانب ما يقرب من اثنتي عشرة دولة أخرى، تمويل الوكالة مؤقتًا في أعقاب هذه المزاعم. وقالت الأونروا في ذلك الوقت إنها تتبع سياسة “الحياد” الصارمة، مع إدراكها للظروف الصعبة في غزة بسبب حكم حماس.

وصعد الجمهوريون في الكونغرس من دعواتهم لمنع المزيد من التمويل للوكالة، بينما اعترف الديمقراطيون بخطورة الاتهام وشددوا أيضًا على أن الادعاء ينطبق على جزء صغير جدًا من أكثر من 30 ألف موظف في الوكالة. وتقوم الولايات المتحدة بتمويل الأونروا من خلال حساب تغطيه فاتورة التمويل السنوية لوزارة الخارجية، والتي من المقرر أن تنتهي في 22 مايو.