سيناتور أميركي: علينا وقف تمويل آلة الحرب الإسرائيلية

جدد السيناتور الأميركي بيرني ساندرز مطالبته بضرورة وقف تمويل آلة الحرب الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو.

وقال ساندرز لشبكة “إن بي سي” إن هناك غضبا عالميا تجاه حكومة بنيامين نتنياهو التي تسببت في تجويع مئات آلاف الأطفال بغزة.

من جانبه، قال السيناتور كريس فان هولين إن تجاهل نتنياهو تحذيرات الرئيس الأميركي جو بايدن يجعل الولايات المتحدة تبدو عاجزة.

وأضاف أن على على إدارة بايدن استخدام أدوات أخرى لترجمة التحذيرات الموجهة إلى إسرائيل بشكل فعال.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين أن البيت الأبيض يدرس الرد إذا تحدت إسرائيل تحذير بايدن من اجتياح رفح دون حماية المدنيين.

في السياق، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة، أن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ألقى “خطابا جيدا”، الخميس، والذي دعا فيه إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل ووجه انتقادات قوية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه عقبة في طريق السلام.

وأضاف: “لقد عبّر (شومر) عن مخاوف جدية.. يشاركه فيها عدد كبير من الأميركيين”، مشيرا إلى أن شومر أبلغ موظفي الرئاسة بأمر الخطاب في وقت سابق لإدلائه به.

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي أكد أنه يتعين على إسرائيل إجراء “تصحيحات كبيرة في المسار” لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين.

وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ، ذكر شومر عضو الحزب الديمقراطي أيضا أن رفض إسرائيل لحل الدولتين “خطأ فادح”، وحث المفاوضون في صراع إسرائيل وغزة على فعل كل شيء ممكن لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة.