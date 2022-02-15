سيناتور روسي يعلّق على نقل السفارة الأميركية من كييف

لفت مسؤول برلماني روسي إلى إحجام السلطات الأوكرانية عن التعقيب على رحيل السفارة الأمريكية عن العاصمة الأوكرانية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في يوم 14 شباط 2022 نقل السفارة الأمريكية في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة أخرى تقع في غرب أوكرانيا. وقال ناطق الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة لفوف لا يعني التخلي عن تأييد وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة قررت نقل سفارتها في أوكرانيا إلى مدينة لفوف تحسبا لاحتمال ظهور المخاطر في حال “التوغل الروسي” في أوكرانيا، مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية ستعود إلى كييف عندما تزول المخاطر.

ومن جانبه لفت السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، إلى خطورة قرار نقل السفارة الأمريكية من كييف إلى لفوف، معلقا من خلال تغريدة على صفحته على منصة “تلغرام”: “نقل السفارة الأميركية من كييف إلى لفوف يعني أن واشنطن مستعدة للتوقف عن اعتبار كييف العاصمة الرسمية لأوكرانيا”.

وعبر السيتاتور الروسي عن دهشته عن سكوت السلطات الأوكرانية على “فرار” السفارة الأمريكية من العاصمة، مشيرا إلى أن هذا قد يعني “وجود اتفاق على عدم منع الأمريكيين من تأدية دورهم”.