سيناريو معركة ماريوبول يتكرر في سيفيرودونتسك.. ولا حسم روسي بأوكرانيا

قالت صحيفة ”التايمز“ البريطانية إنه ”لا يلوح في الأفق أي فوز قريب لروسيا على كامل أوكرانيا، حتى وإن كانت متفوقة بشكل ساحق في معركة دونباس المحتدمة الآن، في ظل إرهاق الجيش الأوكراني الذي يعاني من نقص الأفراد والتدريبات من ناحية، ونقص الإمدادات العسكرية والذخيرة من ناحية أخرى“.

وقالت الصحيفة، في تحليل لها، إن ”مستقبل أوكرانيا يبدو قاتماً على الأرجح، حيث إنها بحاجة إلى قوات مدربة أكثر جاهزية تحل محل القوات الحالية التي تقاتل في شرق البلاد، وذلك الأمر لا يمكن أن يأتي قريبًا“.

وأضافت: ”مع خسارة القوات الأوكرانية لما يصل إلى 200 فرد يوميًا، ستكون هناك أيضًا فجوات هائلة في القوى العاملة في وحداتها، مما سيؤثر على التماسك العملياتي. ويعتقد المسؤولون الغربيون أن إجراء التدريبات، سواء خارج البلاد أو عبر حزم افتراضية يتم شحنها إلى الوحدات، لا يقل أهمية عن نقل الأسلحة إلى الخطوط الأمامية“.

وتابعت الصحيفة أنه ”رغم أن التقدم الروسي كان بطيئًا، يرى المسؤولون الغربيون أن روسيا ستستغرق أيامًا أو أسابيع لتحقيق أهداف تكتيكية متواضعة، مثل الاستيلاء على القرى الفردية في الوقت الذي ينبغي أن تستغرق فيه ساعات، لكن موسكو لا تزال تحقق مكاسب ثابتة“.

وقالت إنه ”مثلا، في مدينة سيفيرودونتسك المحورية بمنطقة لوغانسك، وبعد أيام من القتال المكثف في الشوارع، تمكن الروس من تدمير ثلاثة جسور مهمة تستخدمها القوات الأوكرانية في الإمدادات وإجلاء الجرحى، لكنها أصبحت معزولة الآن ولا يمكنها حتى الهرب“.

وأضافت: ”وفي المشاهد التي تعكس صدى مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية، حيث قاتل مئات الجنود حتى النهاية ضد الروس في مصنع آزوفستال للصلب، يتحصن الجنود والمدنيون الأوكرانيون الآن في مخابئ تحت الأرض في مصنع آزوت للمواد الكيميائية في سيفيرودونتسك“.

وأردفت الصحيفة في تحليلها أنه ”رغم أن التحصن داخل المصنع قد يمنع روسيا مؤقتًا من إعادة تكليف وحداتها بمهام في أماكن أخرى، إلا أن عملية السقوط باتت مسألة وقت فقط قبل أن يسيطر الروس بشكل كامل على المدينة ويواصلوا قصفهم المدفعي في منطقة دونباس، هدف الحرب الأساسي للرئيس، فلاديمير بوتين“.

ومن جانبها، أيدت صحيفة ”نيويورك تايمز“ رواية ”التايمز“ في ما يخص أوجه التشابه بين معركة ماريوبول وتلك التي تجرى الآن في سيفيرودونتسك، قائلة: ”اندلعت معركة ماريوبول على مصنع كبير.. والآن، يبدو أن القتال حول سيفيرودونتسك قد يسير بنفس الطريقة“.

وذكرت الصحيفة، في تحليل لها، أن ”مئات المدنيين محاصرون الآن في مصنع آزوت، ينتظرهم نفس المصير الذي واجه المتحصنين داخل مصنع آزوفستال في ماريوبول؛ أي الاستسلام في النهاية، في وقت حذرت الأمم المتحدة فيه من أن الناس داخل المصنع يعانون من القصف الروسي المستمر“.

وأضافت: ”بالنسبة لأولئك الصامدين داخل المصنع الآن، فإن إعادة إمداد الذخيرة والغذاء والماء والإمدادات الطبية أمر بالغ الأهمية. لكن بعد تدمير الجسر الأخير في المدينة، يبدو أن فرص الإمدادات والإجلاء – حتى للمدنيين – باتت معدومة“.

ونقلت الصحيفة عن تقرير صادر عن ”معهد دراسة الحرب“، ومقره واشنطن، أمس: ”تواصل القوات الروسية القتال من أجل السيطرة على مصنع آزوت الصناعي ودمرت جميع الجسور بين سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك المجاورة، ومن المرجح أن تعزل المدافعين الأوكرانيين المتبقين داخل المدينة عن خطوط الاتصال الحاسمة“.