الأربعاء 23 ربيع الأول 1444 ﻫ - 19 أكتوبر 2022 |
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سيوفّر احتياجات أوروبا.. أردوغان وبوتين يتفقان على إنشاء مركز للغاز في تركيا

منذ 9 دقائق
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في روسيا (رويترز)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في روسيا (رويترز)

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أكّد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” أنه اتفق مع نظيره الروسي “فلاديمير بوتين” على إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا.

وخلال حديثه إلى أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، قال أردوغان إن بوتين أبلغه بأن أوروبا تستطيع الحصول على احتياجاتها من الغاز عبر هذا المركز في تركيا.

وفي وقت سابق، أعلن “أردوغان” أنه أعطى مع “بوتين” تعليمات من أجل الشروع في الأعمال المشتركة لبدء العمل بإنشاء “المركز الدولي لتوزيع الغاز في تركيا”.

وأشار أردوغان إلى إنه سيتم إنشاء المركز الدولي للغاز في أقرب وقت ممكن، وقال: “أنسب مكان له هو الجزء الأوروبي من البلاد”، مضيفًا: “لدينا في منطقة تركيا مركز وطني لتوزيع الغاز.. والآن سيصبح مركزًا عالميا”.

في السياق، أكّد أردوغان أن “تركيا تُعد وسيطًا موثوقًا به بالنسبة لروسيا ولغيرها من الدول، وتستمر هذه الثقة، ولدينا هدف أن نكون وسيطًا بين الشرق والغرب”.

من جانبه، أشار بوتن، خلال اجتماع مع الرئيس التركي، الى أن مركز الغاز المقترح إنشاؤه في تركيا يمكن أن يصبح منصة لتحديد سعر الغاز، مما يستبعد تسييس هذه القضية، وقال: “في إطار عمل هذا المركز، الذي يمكننا إنشاؤه معًا، سيكون منصة ليس فقط للإمدادات ولكن أيضا لتحديد السعر، لأن هذه قضية مهمة للغاية – قضية التسعير”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم
  • رويترز

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