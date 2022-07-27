الخميس 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
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سيول قوية في الإمارات.. وتشكيل لجنة عاجلة للعمل على حصرها

منذ 28 دقيقة
العلم الاماراتي

العلم الاماراتي

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وجه مجلس الوزراء في ​الإمارات​ “بتشكيل لجنة عاجلة للعمل على حصر أضرار ​السيول​ و​الأمطار​ التي شهدتها مناطق الدولة المختلفة بالتنسيق مع الجهات المحلية في مختلف إمارات الدولة”، كما وجه المجلس اللجنة “برفع تقرير مفصل حول الأضرار والبدء الفوري باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات والأرواح بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية والبلديات في كافة إمارات الدولة”.

وناشدت اللجنة التي تم تشكيلها كافة المواطنين والمقيمين وخاصة في المناطق الجبلية اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والابلاغ الفوري عن أية ​حوادث​ عبر أرقام الطوارئ وغرف العمليات في الجهات الشرطية وأجهزة ​الدفاع المدني​ التي تعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي طارئ، مشددة على أهمية استجابة كافة الأفراد لإرشادات وتوجيهات الجهات المعنية وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات ومرافق البنية التحتية.

وأمر محمد بن راشد، حاكم إمارة ​دبي​، بنقل الأسر المتضررة من السيول في بلاده إلى مواقع إيواء مؤقتة وفنادق قريبة.

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