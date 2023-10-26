"سيُدفن فيها".. قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر الجيش الإسرائيلي من اجتياح غزة

حذر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الخميس، إسرائيل من تنفيذ هجوم بري على غزة، قائلا إن الجيش الإسرائيلي إذا أقدم عليه “سيدفن فيها”.

وبحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، قال سلامي موجها الكلام لإسرائيل: “نقول لهم أوقفوا نيران هذه الجريمة في أسرع وقت قبل أن تلتهمكم”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في رسالة موجهة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، إن الهجمات الإسرائيلية “وصلت إلى حد يُظهر أن الهدف هو القتل الجماعي للشعب الفلسطيني في غزة”.

من جهته، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (الخميس 26-10-2023) من أنه إذا لم ينته انتقام إسرائيل من مسلحي حركة حماس في قطاع غزة، فإن الولايات المتحدة “لن تسلم من هذه النار”.

وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “أقول بصراحة للساسة الأمريكيين الذين يديرون الآن الإبادة الجماعية في فلسطين أننا لا نرحب بتوسيع نطاق الحرب في المنطقة. لكن إذا استمرت الإبادة الجماعية في غزة فلن يسلموا من هذه النار”.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تحكم قطاع غزة، ردا على هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي أدى إلى مقتل 1400 شخص واحتجاز المئات رهائن. وتدك إسرائيل غزة بضربات جوية وتفرض حصارا عليها وتستعد لاجتياحها بريا. وتقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من سبعة آلاف قتلوا.

وقال أمير عبد اللهيان إن حماس أبلغت إيران باستعدادها لإطلاق سراح الرهائن المدنيين، مضيفا أنه يتعين على العالم الضغط من أجل إطلاق سراح 6000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.