الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 ﻫ - 18 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سيُغضب موسكو.. النوّاب الأوكرانيون يوافقون على قرار يتعلّق بالشيشان

منذ 31 دقيقة
رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية

رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية

A A A
طباعة المقال

وافق البرلمان الأوكراني على إعلان جمهورية إشكيريا الشيشانية “أرضًا خاضعة مؤقتًا للاحتلال الروسي”، في قرار من المؤكد أنه سيثير حفيظة موسكو التي لا تتسامح مطلقًا مع أي حديث حول وجود نزعات انفصالية داخل حدودها.

وإشكيريا هو الاسم التاريخي لمنطقة الشيشان الواقعة في جنوب روسيا، والتي شهدت حربين دمويتين بين القوات الروسية والانفصاليين الشيشان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

ويرأس المنطقة ذات الأغلبية المسلمة الآن “رمضان قديروف”، وهو أمير حرب سابق بزغ من الدمار الذي خلفته الحربان، ويحظى بدعم سياسي من الكرملين وبدعم مالي هائل للشيشان ويصف نفسه الآن بأنه مجرد جندي مشاة يأتمر بأمر الرئيس “فلاديمير بوتين”.

وبرز قديروف كواحد من أكثر صقور روسيا تشددًا خلال حربها التي بدأت قبل ثمانية أشهر في أوكرانيا، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين ودمرت العديد من البلدات والمدن.

وربطًا بالقرار الأوكراني اللافت، صوّت المشرعون الأوكرانيون بأغلبية الأصوات لصالح قرار “يعترف بجمهورية إشكيريا الشيشانية كأرض خاضعة مؤقتا لاحتلال الاتحاد الروسي، نتيجة لعدوان مسلح يخالف النظام الأساسي للأمم المتحدة”.

وتستخدم أوكرانيا المصطلح نفسه لوصف مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية التي احتلتها القوات الروسية في عام 2014، وتحتلها حاليا في إطار حملة الغزو هذا العام.

وقال البرلمان الأوكراني المؤلف من 450 مقعدًا، والذي واصل العمل خلف الأبواب المغلقة رغم الهجمات الروسية على العاصمة كييف ومدن أخرى، إن 290 نائبًا صوتوا لصالح القرار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فيضانات في فنزويلا
فنزويلا.. مقتل ثلاثة على الأقل في فيضانات وسط البلاد
علم الأرجنتين
الأرجنتين توجّه طلبًا إلى قطر باعتقال مسؤول إيراني كبير
النزاع الأميركي - الإيراني (تعبيرية)
واشنطن تتعهّد بخطوات "حازمة" بشأن بيع المسيّرات الإيرانية لروسيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ماغي بو غصن
هل " الموركس دور" تحولت إلى جائزة ترضية؟
سمير جعجع
ما صحة تعرّض جعجع لوعكة صحيّة؟
حافلة مدرسية
بالفيديو.. ضيف مرعب يفاجئ طلاب حافلة مدرسية في الهند!