السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سي.إن.إن: ترامب يدرس شن ضربات تستهدف عصابات داخل فنزويلا

منذ 35 دقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

ذكرت سي.إن.إن الجمعة نقلا عن عدة مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات لتنفيذ ضربات عسكرية تستهدف عصابات مخدرات تنشط في فنزويلا، منها ضربات محتملة داخل البلاد.

ومن شأن توجيه ضربات داخل فنزويلا أن يمثل تصعيدا كبيرا في التوتر بين الولايات المتحدة والدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وفي وقت سابق من الأسبوع، ضرب الجيش الأمريكي قاربا من فنزويلا في جنوب البحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا، وهو ما عزاه ترامب إلى أنه كان ينقل موادا مخدرة محظورة.

وذكرت سي.إن.إن أن الضربة كانت مجرد بداية لجهود أكبر بكثير لتخليص المنطقة من نشاط تهريب المخدرات وربما إزاحة الرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو من السلطة.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الإعلام الفنزويلية على طلبين منفصلين من رويترز للتعليق.

وردا على سؤال يوم الجمعة عما إذا كانت الولايات المتحدة تتطلع إلى تغيير النظام في فنزويلا، قال ترامب لصحفيين “لا نتحدث عن ذلك، لكننا نتحدث عن حقيقة أنكم أجريتم انتخابات أقل ما توصف به أنها كانت غريبة للغاية”.

ودعا مادورو في وقت لاحق من يوم الجمعة الولايات المتحدة إلى احترام سيادة بلاده.

وقال “يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تتخلى عن خطتها لتغيير النظام في فنزويلا وفي كل أمريكا اللاتينية بالعنف، وأن تحترم السيادة والحق في السلام والاستقلال”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ترامب يشير إلى إمكانية إعفاء العديد من الدول من التعريفات الجمركية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر اجتماعًا في إطار منظمة شنغهاي للتعاون في قمة المنظمة في تيانجين، الصين، 1 سبتمبر 2025. سبوتنيك عبر رويترز
بوتين يحث قطاع الفضاء الروسي على تطوير محركات صواريخ
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ترامب: نجري مفاوضات متعمقة مع حماس لإطلاق سراح الرهائن

الأكثر قراءة

حل طبيعي لمرضى السكري.. شاي أعشاب يثبت فعاليته في السيطرة على سكر الدم
العلم اللبناني
"نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله
العلم الايراني وعلم حزب الله
أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة