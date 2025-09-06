سي.إن.إن: ترامب يدرس شن ضربات تستهدف عصابات داخل فنزويلا

ذكرت سي.إن.إن الجمعة نقلا عن عدة مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات لتنفيذ ضربات عسكرية تستهدف عصابات مخدرات تنشط في فنزويلا، منها ضربات محتملة داخل البلاد.

ومن شأن توجيه ضربات داخل فنزويلا أن يمثل تصعيدا كبيرا في التوتر بين الولايات المتحدة والدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وفي وقت سابق من الأسبوع، ضرب الجيش الأمريكي قاربا من فنزويلا في جنوب البحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا، وهو ما عزاه ترامب إلى أنه كان ينقل موادا مخدرة محظورة.

وذكرت سي.إن.إن أن الضربة كانت مجرد بداية لجهود أكبر بكثير لتخليص المنطقة من نشاط تهريب المخدرات وربما إزاحة الرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو من السلطة.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الإعلام الفنزويلية على طلبين منفصلين من رويترز للتعليق.

وردا على سؤال يوم الجمعة عما إذا كانت الولايات المتحدة تتطلع إلى تغيير النظام في فنزويلا، قال ترامب لصحفيين “لا نتحدث عن ذلك، لكننا نتحدث عن حقيقة أنكم أجريتم انتخابات أقل ما توصف به أنها كانت غريبة للغاية”.

ودعا مادورو في وقت لاحق من يوم الجمعة الولايات المتحدة إلى احترام سيادة بلاده.

وقال “يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تتخلى عن خطتها لتغيير النظام في فنزويلا وفي كل أمريكا اللاتينية بالعنف، وأن تحترم السيادة والحق في السلام والاستقلال”.