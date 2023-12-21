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سي إن إن: حماس نجحت بوضع نفسها كمدافعة عن القضية الفلسطينية

منذ دقيقتين
الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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نقلت شبكة سي إن إن عن تحليلات استخباراتية أميركية أن مصداقية حركة حماس ونفوذها تناميا بشكل كبير منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول (عملية طوفان الأقصى).

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين أن حماس نجحت بوضع نفسها في أجزاء بالعالم العربي والإسلامي كمدافعة عن القضية الفلسطينية، وأضاف المسؤولون أنهم يراقبون مؤشرات رئيسية تشير إلى تزايد الدعم لحماس بالأراضي الفلسطينية وأماكن أخرى.

في السياق، أكد أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أن على إسرائيل وقف عدوانها وتحقيق مطالب المقاومة الفلسطينية للإفراج عن أسراها في غزة.

موضحاً أن على إسرائيل إذا أرادت أسراها أحياء، فليس أمامها خيار سوى وقف العدوان، مؤكدا أن “استمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى”.

وأشار في كلمته القصيرة إلى أن هدف الاحتلال بالقضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل، موضحا أن “العدو التائه المأزوم لم يتعلم من تجارب التاريخ، ولا يزال يكرر حماقاته وأخطاءه التاريخية لأنه منفصل عن واقع شعبنا وجاهل بحضارته”.

وتطرق أبو عبيدة لعمليات كتائب القسام خلال الأسبوع الأخير حيث نفذت أكثر من 15 عملية قنص ناجحة، كما بلغ عدد آليات الاحتلال التي استهدفتها منذ بدء العدوان البري 720 آلية.

وأشار إلى أن مقاتلي القسام يستهدفون “العدو بكافة محاور التوغل الصهيوني”، وأنهم “يستمرون في تدمير آلياته وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة”.

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