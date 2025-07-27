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شاحنات المساعدات تتجه إلى غزة قادمة من مصر

منذ 51 دقيقة
شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود تتحرك إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة. رويترز

شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود تتحرك إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة. رويترز

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ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية الأحد أن شاحنات المساعدات بدأت التحرك من مصر نحو قطاع غزة، وذلك بعد تزايد الضغوط الدولية وتحذيرات من وكالات إغاثة من انتشار المجاعة في القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل ساعات عن إنشاء “ممرات إنسانية” من أجل تأمين قوافل الأمم المتحدة التي تنقل المساعدات إلى سكان غزة وعن تطبيق “وقف لإطلاق النار للأغراض الإنسانية” في المناطق المكتظة بالسكان.

هذا وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم استئناف إسقاط المساعدات جواً على غزة ليل السبت، بينما ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه تقرر إرساء “هدن إنسانية” جزئية في القطاع اعتباراً من صباح اليوم الأحد 27\7\2025.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن تعليق الأعمال العسكرية اليوم سيكون في مدينة غزة ودير البلح والمواصي بدءا من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء، على ان يستمر القتال خارج المناطق الإنسانية المقرر تطبيق هدنة فيها.

وأكدت مصادر فلسطينية بدء إنزال المساعدات على شمال قطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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