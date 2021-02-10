شاهدوا عناصر من قوات “الباسيج” التابعة للحرس الثوري الإيراني يهتفون “الموت لروحاني”

أطلقت عناصر من قوات ”الباسيج“ الإيرانية التابعة للحرس الثوري هتافات مناهضة للرئيس حسن روحاني، وذلك خلال مسيرات إحياء الذكرى 42 للثورة الإيرانية.

ووثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي ترديد هتافات مناهضة لروحاني خلال مسيرة لقوات الباسيج بالدراجات النارية، حيث أطلق قائد المسيرة هتافات: ”الموت لأمريكا“ و“الموت لإسرائيل“، بينما ردت بقية العناصر بهتاف ”الموت لروحاني“.

وأشار نشطاء إيرانيون عبر منصات التواصل إلى أن مقطع الفيديو وقع اليوم الأربعاء تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ 42 للثورة الإيرانية، فيما أظهر المقطع حمل عناصر الباسيج لعلم جماعة ”حزب الله اللبناني“ خلال المسيرة.

وتحدثت تقارير إخبارية إيرانية في وقت سابق عن خلاف متصاعد بين قوات الباسيج المدعومة من قبل التيار المتشدد وحكومة الرئيس، حسن روحاني، وذلك وسط مطالب عناصر وطلاب الباسيج بانسحاب روحاني من الاتفاق النووي.

ويتشكل أغلب عناصر الباسيج من طلاب جامعيين يُعرفون محليًا بـ“طلاب الباسيج“، ويُعرفون بالتعصب والتشدد لصالح النظام والمرشد الأعلى، علي خامنئي، فضلا عن دورهم في ضرب أي حراك طلابي يتشكل ضد النظام داخل أسوار الجامعات الإيرانية وفق تقارير لوسائل إعلام معارضة.

وتُحيي إيران هذه الأيام الذكرى الـ 42 لقيام الثورة ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوي والتي انتهت بالإطاحة بالحُكم الملكي وتأسيس نظام الجمهورية الإسلامية بقيادة المرجع الشيعي آية الله الخميني، بحسب “إرم نيوز”.