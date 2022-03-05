شاهد.. أوكرانيا تنشر الآلية الرسمية للأجانب الراغبين بالتطوع ضد الغزو الروسي

أطلقت الحكومة الأوكرانية موقعًا على شبكة الإنترنت لتجنيد متطوعين أجانب في “الفيلق الدولي” لمحاربة القوات الروسية الغازية، بعد دعوات متكررة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي للمتطوعين الأجانب للانضمام إلى الدفاع عن بلاده.

وأوضح مكتب الرئاسة الأوكرانية بعد إطلاق الموقع الإلكتروني: “يمكن للأجانب الذين يرغبون في مساعدة أوكرانيا، العثور على تعليمات مفصلة خطوة بخطوة على الموقع https://fightforua.org/ حول كيفية الانضمام إلى القتال العادل ضد المعتدي، واقترح أن يتصل الناس بالسفارة الأوكرانية في بلدانهم”.

وتقول التعليمات داخل الموقع، إن العقود مع الحكومة يمكن توقيعها عند الوصول إلى أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي أكد عدة مرات إن أوكرانيا ترحب بالأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى القوات الأوكرانية التي تقاتل القوات الروسية منذ بدء الغزو في 24 فبراير.

وقد وقع مرسومًا يقضي بالدخول بدون تأشيرة إلى أوكرانيا للمتطوعين الأجانب الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أكد في 2 مارس / آذارأن أكثر من 1000 أجنبي أعربوا عن استعدادهم للانضمام إلى الجيش الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع في 5 مارس / آذار إن أكثر من 66 ألف رجل عادوا من الخارج للانضمام إلى القتال.

كما منعت السلطات الأوكرانية الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا من مغادرة البلاد.

الجدير ذكره أمثل هذه المشاركة في النزاعات الخارجية محظورة في العديد من البلدان، كما تحظر اتفاقية الأمم المتحدة للمرتزقة لعام 2001 تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.