شاهد. إطلاق نار على حافلة إسرائيلية في الضفة الغربية يُسفر عن إصابة شخصين

تعرض إسرائيليان، اليوم الأحد 7 نيسان/أبريل 2024، للإصابة في عملية إطلاق نار قرب بلدة النبي إلياس شمالي الضفة الغربية، وُصفت جروح أحدهما بالخطرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ‘أصيب إسرائيليان في عملية إطلاق نار تجاه حافلة قرب النبي إلياس شرقي قلقيلية’.

وأفادت بأن جروح أحد المصابين في الهجوم وُصفت بالخطرة، بينما أصيب الآخر بجروح طفيفة.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية تلاحق منفذ الهجوم، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب عبر منصة إكس “ورد بلاغ عن إطلاق نار على شارع رقم 55 بالقرب من مفترق النبي إلياس”. وأضاف “جرى إرسال قوات من الجيش الإسرائيلي إلى المكان، مزيد من التفاصيل لاحقًا”.

بدورها، باركت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، عملية إطلاق النار، واعتبرتها “ردًّا طبيعيًّا وأصيلًا على جرائم العدو الصهيوني النازي المتواصلة في قطاع غزة”.

يأتي ذلك بينما يصعّد الجيش الإسرائيلي من عمليات الدهم والاعتقالات والاقتحامات في مدن وبلدات الضفة الغربية، تزامنًا مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.