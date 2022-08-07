الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شاهد.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للحظة قائد سرايا القدس في رفح

منذ 8 دقائق
مكان القصف الإسرائيلي

مكان القصف الإسرائيلي

A A A
طباعة المقال

نشر الجيش الإسرائيلي، الأحد مقطع فيديو يوثق لحظة القصف العنيف على منزلٍ في رفح، وأدى لاستشهاد خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية لسرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الغارات الإسرائيلية على رفح أدت إلى اغتيال قياديين آخرين بالجهاد بينهم زياد المدلل.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فجر اليوم، استشهاد قائدها خالد سعيد منصور، عضو المجلس العسكري، وقائد المنطقة الجنوبية.

وأشارت سرايا القدس، في بيان مقتضب إلى أن “منصور” استشهد جرّاء غارة إسرائيلية استهدفته مساء أمس بمدينة رفح.

وذكرت مصادر أن عملية استهداف منصور، أسفرت كذلك عن إصابة أكثر من 40 شخصا.

وأكد الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، “تحييد” القيادة “العسكرية” العليا لحركة “الجهاد” في غزة، فيما تتوالى دعوات دولية إلى خفض التصعيد في القطاع.

    المزيد من أخبار العالم

    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    طائرات وصواريخ.. تورط ايراني في حرب أوكرانيا
    اقتحام الأقصى_ أرشيفية
    مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال
    قصف على غزة- أرشيفية
    بينهم 6 أطفال.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    مسرح
    فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري
    جمعية المصارف
    بعد القطاع العام... المصارف تعلن الإضراب ابتداءً من هذا التاريخ!‏