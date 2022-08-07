شاهد.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للحظة قائد سرايا القدس في رفح

نشر الجيش الإسرائيلي، الأحد مقطع فيديو يوثق لحظة القصف العنيف على منزلٍ في رفح، وأدى لاستشهاد خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية لسرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الغارات الإسرائيلية على رفح أدت إلى اغتيال قياديين آخرين بالجهاد بينهم زياد المدلل.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فجر اليوم، استشهاد قائدها خالد سعيد منصور، عضو المجلس العسكري، وقائد المنطقة الجنوبية.

وأشارت سرايا القدس، في بيان مقتضب إلى أن “منصور” استشهد جرّاء غارة إسرائيلية استهدفته مساء أمس بمدينة رفح.

#فيديو هكذا تم القضاء على القيادي البارز في #الجهاد_الإسلامي المدعو #خالد_منصور قائد منطقة جنوب القطاع في الجهاد والتي تعادل رتبته رتبة جنرال. كما يبدو تم القضاء بالعملية على ناشطيْن إرهابييْن بارزيْن أخرييْن وهما قائد لواء رفح والمدعو زياد المدلل عضو قيادة الجهاد #الفجر_الصادق pic.twitter.com/QRoaz42tbL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 7, 2022

وذكرت مصادر أن عملية استهداف منصور، أسفرت كذلك عن إصابة أكثر من 40 شخصا.

وأكد الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، “تحييد” القيادة “العسكرية” العليا لحركة “الجهاد” في غزة، فيما تتوالى دعوات دولية إلى خفض التصعيد في القطاع.