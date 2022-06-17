الجمعة 18 ذو القعدة 1443 ﻫ - 17 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شاهد.. الصورة الأولى التي خرقت دروع ابو عاقلة وقتلتها

منذ 10 دقائق
إدانات دولية لاغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

إدانات دولية لاغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

A A A
طباعة المقال

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، صورة للرصاصة التي اغتيلت بها الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، موضحة أنه استنادًا إلى آراء خبراء عسكريين، فإن الرصاصة خارقة للدروع، ومن النوع الذي تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار موقع خبر الفلسطيني إلى أن الرصاصة تشوهت بعد دخولها رأس شيرين أبو عاقلة وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها، مبيّنةً أنّ الرصاصة كانت من عيار 5.65 ملم تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلقت الرصاصة من بندقية من طراز M4.

واستُشهدت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطيتها عملية أمنية في مخيم جنين.

وفي وقت سابق، كان قد أعلنَ مدير معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية ريان العلي الانتهاء من المرحلة الأولى من تشريح جثمان أبو عاقلة، حيث أكد أنه لا يوجد أي دليل على أن إطلاق النار كان من مسافة تقل عن متر، وأضاف أنه تم التحفظ على مقذوف مشوه حتى تتم دراسته مخبريًا.

فيما أكد مدير معهد الطب العدلي في نابلس أن الرصاصة التي أصابت شيرين أبو عاقلة كانت قاتلة وبشكلٍ مباشر في الرأس.

الرصاصة التي قتلت شيرين ابو عاقلة

الرصاصة التي قتلت شيرين ابو عاقلة

الرصاصة التي قتلت شيرين ابو عاقلة

الرصاصة التي قتلت شيرين ابو عاقلة

 

 

    المزيد من أخبار العالم

    سيارة إسعاف في أميركا
    قتيلان وجريح بإطلاق رصاص داخل كنيسة في أميركا
    طائرة مسيرة تركية
    ضم قيادات كبيرة.. تركيا تكشف تفاصيل قصف "مركز لحزب العمال الكردستاني"
    حقل قمح في أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    صور توثق عمليات نقل الحبوب الأوكرانية إلى سوريا عبر سفن روسية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    الدولار
    دولار السوق السوداء طلوع نزول... فكم بلغ صباحاً؟
    قتل حكم ضربًا في الملعب.. وفيديو يوثق الهجوم!