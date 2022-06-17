شاهد.. الصورة الأولى التي خرقت دروع ابو عاقلة وقتلتها

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، صورة للرصاصة التي اغتيلت بها الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، موضحة أنه استنادًا إلى آراء خبراء عسكريين، فإن الرصاصة خارقة للدروع، ومن النوع الذي تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار موقع خبر الفلسطيني إلى أن الرصاصة تشوهت بعد دخولها رأس شيرين أبو عاقلة وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها، مبيّنةً أنّ الرصاصة كانت من عيار 5.65 ملم تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلقت الرصاصة من بندقية من طراز M4.

واستُشهدت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطيتها عملية أمنية في مخيم جنين.

وفي وقت سابق، كان قد أعلنَ مدير معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية ريان العلي الانتهاء من المرحلة الأولى من تشريح جثمان أبو عاقلة، حيث أكد أنه لا يوجد أي دليل على أن إطلاق النار كان من مسافة تقل عن متر، وأضاف أنه تم التحفظ على مقذوف مشوه حتى تتم دراسته مخبريًا.

فيما أكد مدير معهد الطب العدلي في نابلس أن الرصاصة التي أصابت شيرين أبو عاقلة كانت قاتلة وبشكلٍ مباشر في الرأس.