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شاهد.. اللحظات الأولى لزلزال بقوّة 7,3 درجة يضرب اليابان

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 16 - مارس - 2022 6:29 مساءً
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ضرب زلزال بقوّة 7,3 درجات شرق اليابان ليل الأربعاء محدثًا هزّة في طوكيو وتحذيرات من إمكانية وقوع تسونامي في أجزاء من الساحل في شمال شرق البلاد، وفق ما اعلنت هيئة الأرصاد اليابانية.

وتم تحديد مركز الزلزال قبالة منطقة فوكوشيما وعلى عمق 60 كلم. وبعد وقت قصير من وقوعه عند الساعة 23,36 (14,36 ت غ)، صدر تحذير من موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد في بعض المناطق الساحلية.

ولم تصدر أي تقارير بعد عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا، لكن شبكة الطاقة انقطعت عن أكثر من مليوني منزل، بينهم 700 ألف في طوكيو، وفق ما أكدت الشركة المزوّدة للكهرباء “تيبكو”.

وأفادت الشركة في تغريدة أنها تفحص العمليات في محطة فوكوشيما النووية حيث تسبب زلزال بقوّة 9,0 درجات وتسونامي ضرب قبالة الساحل الشرقي بكارثة نووية في 11 مارس 2011 أسفرت عن مقتل أو فقدان أثر حوالى 18500 شخص.

وتقع اليابان في منطقة “حزام النار” في المحيط الهادئ حيث يسجل نشاط زلزالي كثيف يمتد من جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.

وتشهد البلاد زلازل متكررة ما دفعها لفرض قواعد بناء مشددة بهدف ضمان قدرة المباني على تحمّل الهزّات القوية.

    المصدر :
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