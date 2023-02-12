شاهد.. انتشال أحياء من تحت الأنقاض رغم مضيّ 7 أيام على الكارثة

الشاب السوري محمد حبيب يشير بيده عقب إنقاذه في ولاية قهرمان مرعش بعد 140 ساعة على الزلزال (AA)

على الرغم من مرور 7 أيام على الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، أنقذت فرق الإغاثة والنجدة امرأة حاملاً وشقيقها من تحت الأنقاض في حي نارليجه في مركز مدينة أنطاكيا التابع لولاية هاتاي، وذلك بعد مُضيّ 140 ساعة من الكارثة، حيث سُلّما للكوادر الطبية لنقلهما إلى المستشفى من أجل العلاج.

وفي قهرمان مرعش، مركز الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، أنقذت فرق الإغاثة والنجدة الشاب السوري محمد حبيب من تحت الأنقاض بعد مضي 140 ساعة، حيث سُلّم إلى سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى من أجل العلاج.

وسط التكبير والهتاف.. إنقاذ شخص من تحت الأنقاض بعد مرور أكثر من 140 ساعة من الزلزال#زلازل_تركيا⁩

⁦#TurkiyeQuakes pic.twitter.com/1MZXAJkXJJ — TRT عربي (@TRTArabi) February 11, 2023

كما نجحت فرق إطفاء تركية في إنقاذ رضيع ذي 7 أشهر من تحت الأنقاض في هاتاي أيضًا بعد مضيّ 140 ساعة.

وقالت رئاسة بلدية قوجة إيلي الكبرى في بيان إن فرق إطفاء تابعة لها أنقذت الرضيع حمزة من تحت أنقاض مبنى في منطقة أنطاكيا التابعة لهاتاي.

#شاهد | فرق تركية تنجح في إنقاذ رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر من تحت الأنقاض في ولاية #هاطاي بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلازل التي ضربت ولايات جنوبي البلاد pic.twitter.com/JoJu08YurU — TRT عربي (@TRTArabi) February 12, 2023

وفي غازي عنتاب، تمكنت فرق الإنقاذ اليوم الأحد، من انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 146 ساعة على الزلزال.

فعقب رصدها صوتًا تحت أنقاض مبنى مؤلف من 6 طوابق في قضاء نيزيب في الولاية، نجحت الفرق في إخراج الطفلة أيلول قليج بعد جهود استغرقت نحو 9 ساعات.

كذلك تمكنت فرق الإنقاذ اليوم الأحد، من انتشال شخص على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى بعد 149 ساعة على الزلزال في ولاية هاتاي جنوبي تركيا.

وعقب رصدها مؤشرات على وجود شخص حيّ تحت أنقاض مبنى مؤلف من 6 طوابق في مدينة أنطاكيا كثّفت الفرق جهودها للوصول إلى المواطن التركي مصطفى صاري غول (35 عامًا).

ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج صاري غول من تحت الأنقاض بعد جهود استمرت نحو 5 ساعات بدعم من عناصر الجيش التركي وفرق قادمة من رومانيا، ليُنقل بعد ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج.

#شاهد | فرق البحث والإنقاذ تتمكن من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 35 عاماً بعد مكوثه لمدة 149 ساعة تحت الأنقاض التي تسببت بها الزلازل في ولاية هاطاي جنوبي #تركيا #زلازل_تركيا⁩

⁦#TurkiyeQuakes pic.twitter.com/1ETWnaUyEv — TRT عربي (@TRTArabi) February 12, 2023