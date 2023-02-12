الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
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شاهد.. حقل زيتون ينشطر إلى نصفين إثر زلزال تركيا

منذ 25 دقيقة
ظهور واد في حقل زيتون في هاتاي إثر الزلزال (صورة من فيديو لوكالة الأناضول على تويتر)

ظهور واد في حقل زيتون في هاتاي إثر الزلزال (صورة من فيديو لوكالة الأناضول على تويتر)

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كشفت صور التقطتها طائرة مسيّرة تداعيات الزلزال المدمر على الأراضي الزراعية، خصوصًا أحد حقول الزيتون في قرية تيبهان في مقاطعة هاتاي، جنوب تركيا.

فقد أظهرت الصور حقل زيتون في المقاطعة وقد انشطر إلى جزأين بفعل الزلزال، وفق ما نشرت وكالة “الأناضول” التركية.

وبيّنت الصور ظهور وادٍ عميق في حقل الزيتون بفعل الزلزال، ما يدل على مدى قوته والأضرار الناجمة عنه.

تغير شكل الأرض

كذلك أظهرت صور فضائية نشرها باحث متخصص في شؤون الكوارث، كيف أدى الزلزال إلى إحداث تغيير في شكل الأرض بتركيا.

وقبل أيام، نشر الباحث أندريس شيفا في حسابه عبر “تويتر” صورًا فضائية عديدة أظهرت مناطق في تركيا قبل الزلزال وبعده، لتبين الفرق الذي أحدثته الكارثة هناك.

فيما اعتمد الباحث على صور فضائية جمعتها شركة “ماكسار” الفضائية و”غوغل” لشرح الفكرة.

يذكر أن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الإثنين أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف، فضلاً عن تشريد العديد من العائلات من أماكن سكنها بسبب الدمار الهائل الذي تسبب به وانهار آلاف المباني والمنازل.

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