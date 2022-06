شاهد دبابة روسية ترفع علم الاتحاد السوفيتي قرب كييف

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق دبابات وآليات عسكرية روسية، ترفع العلم السوفيتي، أثناء توجهها نحو العاصمة الأوكرانية كييف.

وتأتي هذه اللقطات لتدعم الاتهامات التي وجهها الغرب للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسعيه لإعادة أمجاد الاتحاد السوفيتي، على حساب الشعب الأوكراني.

A Russian tank in #Ukraine with a flag of the Soviet Union. Putin's ambitions could not be more transparent. #StandWithUkraine @EPPGroup @MFAestonia @estNATO @MoD_Estonia pic.twitter.com/ZmFECw91WS

— Riho Terras (@RihoTerras) February 25, 2022