الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شاهد دبابة روسية ترفع علم الاتحاد السوفيتي قرب كييف

25 - فبراير - 2022
دبابات روسية ترفع العلم السوفيتي

دبابات روسية ترفع العلم السوفيتي

A A A
طباعة المقال

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق دبابات وآليات عسكرية روسية، ترفع العلم السوفيتي، أثناء توجهها نحو العاصمة الأوكرانية كييف.

وتأتي هذه اللقطات لتدعم الاتهامات التي وجهها الغرب للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسعيه لإعادة أمجاد الاتحاد السوفيتي، على حساب الشعب الأوكراني.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه محافظ كييف، إن المدينة “دخلت في مرحلة دفاعية”، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جيشها عزل العاصمة الأوكرانية من الناحية الغربية.

وقالت وكالة تاس نقلا عن وزارة الدفاع، إن “القوات الانفصالية في شرق أوكرانيا تهاجم مواقع الجيش الأوكراني بدعم من الجيش الروسي”.

والخميس، انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي بوتين، قائلا إنه “ينتهك مبادئ السلام العالمي، ولديه طموحات أكبر بكثير من أوكرانيا”، وأنه “سيتحمل عواقب العدوان على أوكرانيا”.

وتابع: “بوتن يريد تغيير مستقبل العالم. بوتن سيكون منبوذا على المستوى العالمي، وكل دولة تدعمه ستتحمل المسؤولية”، مشددا على أن بلاده “لا نية لديها للتحدث معه”.

    المصدر :
  • وسائل تواصل إجتماعي
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

سيرغي لافروف
الأجواء مغلقة.. إلغاء زيارة وزير الخارجية الروسي إلى صربيا
ردا على تركيا.. فنلندا: لسنا ملاذا آمنا للإرهابيين
جنود أوكران - رويترز
الحرب طويلة الأمد.. كييف للغرب: نحتاج إلى دعم منتظم

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

عملات مشفرة
انهيار وتبخّر المليارات.. توقعات خطرة بشأن سوق العملات المشفّرة
كاريش
دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!
علي منذر زعيتر الملقب "ابو سلة"
أعمال مخلة ومخدرات.. خفايا وأسرار تاجر الموت الهارب “أبو سلة”