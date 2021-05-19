الخميس 7 شوال 1442 ﻫ - 20 مايو 2021 |
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شاهد.. شرطية بريطانية تهتف “الحرية لفلسطين” من قلب لندن

منذ 22 ثانية
مسيرات داعمة لفلسطين انطلقت في معظم دول العالم

مسيرات داعمة لفلسطين انطلقت في معظم دول العالم

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تداول راود مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشرطية بريطانية في لندن وهي تهتف “الحرية لفلسطين”.

هتفت شرطية بريطانية “الحرية لفلسطين”، وذلك لحظة مرور مظاهرة في وسط لندن منددة بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة ومحاولات التهجير المستمرة لأهالي القدس المحتلة.

وتداول النشطاء المقطع المصور لمتظاهرة تتحدث مع الشرطية التي كانت تحمل وردة بيضاء كبيرة، فيما احتضنتها ثم هتفت وسط المتظاهرين “الحرية لفلسطين”، مما دفعهم للتفاعل معها والتصفيق والتهليل لها.

من جهة أخرى، قالت إدارة شرطة لندن (متروبوليتان) إنها فتحت تحقيقا في الحادثة لمعرفة ما جرى.

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