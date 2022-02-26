شاهد.. صور وفيديوهات مضللة تغزو مواقع التواصل مع الغزو الروسي لأوكرانيا

منذ اللحظات الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، انتشر سيلا من المواد المضللة والكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينها مقاطع فيديو تصور صراعات قديمة ومشاهد من أفلام سينما وحتى معارك ألعاب الفيديو كما لو كانت تعرض لقطات حية عما يجري ميدانيا في الحرب التي فرضتها روسيا على جارتها الشرقية.

موجة المقاطع المضللة التي تدور حول الصراع الآن على تطبيق “تيك توك” الشهير طغت على المنصة التي يستخدمها أكثر من مليار شخص عبر العالم.

وتم إرسال عدد لا يحصى من مقاطع الفيديو المزيفة الخاصة بالحرب في أوكرانيا إلى ملايين المشاهدين.

هذه الصورة للرئيس الأوكراني بالزيّ العسكريّ ملتقطة سنة 2021 ولا علاقة لها بالهجوم الذي أطلقته روسيا الخميس التفاصيل في الرابط ⬇️https://t.co/nOi8fSIVxF#فرانس_برس — 🔍 في ميزان فرانس برس (@AFPfactMENA) February 24, 2022

عليقا على ذلك كتب آبي ريتشاردز، عن مجموعة “ميديا ماترز” إنه على الرغم من أهمية أن يظل الجمهور على اطلاع بمثل هذه المواقف عالية المخاطر، يبدو أن تصميم المنصة (تيك توك) لا يتوافق مع متطلبات الدقة التي يفرضها الوضع.

ويستغل بعض المستخدمين الميزات التي تساعد على نشر مقاطع فيديو على تيك توك، بما في ذلك إعادة استخدام مقطع صوتي مع لقطات جديدة.

وتم استخدام صوت إطلاق النار الذي تم تحميله قبل بدء الحرب في أكثر من 1700 مقطع فيديو قبل إزالته، وفق موقع الإذاعة الأميركية العامة “أن بي آر” وغالبًا ما وتتضمن لقطات كاميرا مهتزة لإعطاء الانطباع بأنها كانت تلتقط صراعًا، وفقًا لـ “ميديا ماترز”.

Fact-checkers from all around the world are working TOGETHER (once more) to debunk falsehoods about #RussiaUkraineConflict. Collaboration is key in times like these! Make sure you support those who are seeking the facts. (And I am sooo proud to be part of this community) pic.twitter.com/RJZty9luAL — Cristina Tardáguila (@ctardaguila) February 24, 2022

ووجدت هذه المجموعة أيضًا أن مقطع فيديو يظهر صوتًا من انفجار عام 2020 في بيروت تمت مشاهدته أكثر من 6 ملايين مرة في 12 ساعة فقط.

صفحة “في ميزان فرانس برس” على تويتر، نشرت تغريدات متتالية ضمّنتها فيديوهات مضللة لكشف التلاعب الهادف لتضليل الرأي العام بخصوص الحرب على أوكرانيا.

وظهر على فيسبوك وتويتر وحتى تيليغرام، مقطع فيديو ادّعى ناشروه أنه يُظهر طائرات حربيّة روسيّة تُغير في سماء أوكرانيا.

الفيديو الذي قيل إنه يُظهر غارة جويّة #روسية على #أوكرانيا هو في الحقيقة لعرض عسكريّ في فنزويلا العام الماضي#فرانس_برسhttps://t.co/So778ApDsl — 🔍 في ميزان فرانس برس (@AFPfactMENA) February 25, 2022

لكن الفيديو، وفق الصفحة التي تعنى بكشف الأخبار المضللة، قالت إنه يظُهر في الحقيقة استعراضاً عسكرياً في فنزويلا.

ويصوّر الفيديو شارعاً فيه آليات عسكريّة تتحرّك، ثمّ تحلّق فوقها طائرة حربيّة على علوّ منخفض، قبل أن ترتفع في السماء وتطلق أجساماً مضيئة.

كما تداول مستخدمون على مواقع التواصل فيديو قيل إنه لطيار روسي يستعرض قوته في سماء أوكرانيا، إلا أن الادعاء غير صحيح، فالفيديو لا علاقة له بأوكرانيا وهو في الحقيقة مشاهد من لعبة فيديو.

يظهر في الفيديو ومضات دفاعات جويّة تنطلق في سماء مدينة باتجاه طائرة عسكريّة.

وجاء في التعليق المرافق “طيار روسي يستعرض قوته في سماء أوكرانيا”.

حصد المنشور الذي نشرته صفحات عدّة من بينها صفحات صحافيين، مئات المشاركات وآلاف المشاهدات على فيسبوك.

في سياق الأخبار المضللة التي انتشرت غداة شن #روسيا هجوماً عسكرياً برياً وجوياً على #أوكرانيا، انتشر فيديو قيل إنه لطيار روسي يستعرض قوته في سماء أوكرانيا ❌الادعاء غير صحيح

⬅️الفيديو لا علاقة له بأوكرانيا وهو في الحقيقة مشاهد من لعبة فيديوhttps://t.co/FBJzi9caGj #فرانس_برس — 🔍 في ميزان فرانس برس (@AFPfactMENA) February 25, 2022

في سياق التضليل دائما، انتشر فيديو قيل إنه يُظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمضي وقتاً هادئاً في مقهى فيما قوّاته تشنّ حرباً واسعة النطاق وتُعلن تدمير عشرات المنشآت العسكريّة الأوكرانيّة، لكن هذا الفيديو عمره أكثر من 15 عاماً.

يظهر في الفيديو بوتين وهو في مقهى، يبتاع فنجان قهوة وشيئاً من الطعام.

الفيديو الذي يُظهر #فلاديمير_بوتين في مقهى قديم وليس مصوّراً مع انطلاق الهجوم الروسيّ على #اوكرانيا#فرانس_برسhttps://t.co/TZrIEGRFfi — 🔍 في ميزان فرانس برس (@AFPfactMENA) February 24, 2022

وجاء في التعليقات المرافقة أن الفيديو يُظهر بوتين يمضي وقتاً هادئاً في مقهى فيما قوّاته “تقلب العالم رأساً على عقب”.

واعتبارًا من مساء الجمعة، شوهدت مقاطع الفيديو التي تنضوي تحت هاشتاغ (#RussianInvasion) على منصة تيك توك نحو 32 مليون مرة، بينما حصدت مقاطع فيديو مع علامة التصنيف (#RussiaUkraine) 132 مليون مشاهدة.

سام غريغوري، مدير برنامج ويتنس، وهي منظمة غير ربحية تركز على الاستخدام الأخلاقي للفيديو في الأزمات الإنسانية: “هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها تيك توك دورًا محوريًا حقًا في حالة صراع بهذا الحجم.