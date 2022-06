شاهد.. صور وفيديوهات مضللة تغزو مواقع التواصل مع الغزو الروسي لأوكرانيا

منذ اللحظات الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، انتشر سيلا من المواد المضللة والكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينها مقاطع فيديو تصور صراعات قديمة ومشاهد من أفلام سينما وحتى معارك ألعاب الفيديو كما لو كانت تعرض لقطات حية عما يجري ميدانيا في الحرب التي فرضتها روسيا على جارتها الشرقية.

موجة المقاطع المضللة التي تدور حول الصراع الآن على تطبيق “تيك توك” الشهير طغت على المنصة التي يستخدمها أكثر من مليار شخص عبر العالم.

وتم إرسال عدد لا يحصى من مقاطع الفيديو المزيفة الخاصة بالحرب في أوكرانيا إلى ملايين المشاهدين.

عليقا على ذلك كتب آبي ريتشاردز، عن مجموعة “ميديا ماترز” إنه على الرغم من أهمية أن يظل الجمهور على اطلاع بمثل هذه المواقف عالية المخاطر، يبدو أن تصميم المنصة (تيك توك) لا يتوافق مع متطلبات الدقة التي يفرضها الوضع.

ويستغل بعض المستخدمين الميزات التي تساعد على نشر مقاطع فيديو على تيك توك، بما في ذلك إعادة استخدام مقطع صوتي مع لقطات جديدة.

وتم استخدام صوت إطلاق النار الذي تم تحميله قبل بدء الحرب في أكثر من 1700 مقطع فيديو قبل إزالته، وفق موقع الإذاعة الأميركية العامة “أن بي آر” وغالبًا ما وتتضمن لقطات كاميرا مهتزة لإعطاء الانطباع بأنها كانت تلتقط صراعًا، وفقًا لـ “ميديا ماترز”.

Fact-checkers from all around the world are working TOGETHER (once more) to debunk falsehoods about #RussiaUkraineConflict. Collaboration is key in times like these! Make sure you support those who are seeking the facts.

(And I am sooo proud to be part of this community) pic.twitter.com/RJZty9luAL

— Cristina Tardáguila (@ctardaguila) February 24, 2022