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شاهد.. فخ أوكراني مرعب يكلّف روسيا 5 دبابات!

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 10 - مارس - 2022 11:44 مساءً
دبابات روسية

دبابات روسية

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وقع رتل من الدبابات والمدرعات الروسية صباح اليوم الخميس بفخ نصبه الجيش الأوكراني في ضاحية من مدينة Brovary البعيدة 35 كيلومترا عن العاصمة كييف، وبه دمر 5 دبابات من التشكيل الذي كان يحاول التمركز عند المحور E95 من الطريق السريع، استعدادا لاقتحام العاصمة.

وظهر ما حدث للرتل واضحا في فيديو صوّرت مشاهده طائرة “درون” روسية مسيرّة من دون طيار، تعرضه “العربيةزنت” أدناه، بعد أن حصل الجيش الأوكراني على نسخة منه، وجدت طريقها سريعا الى حيث اكتظت به مواقع التواصل ووسائل الاعلام.

ويمكن سماع قائد عسكري روسي، وهو يشرح في الفيديو لرؤسائه ما حدث، ويبلغهم بالهجوم المفاجيء على الرتل “ومقتل قائده” بحسب ما أوضح Dan Sabbagh رئيس تحرير شؤون الدفاع والأمن بصحيفة “الغارديان” البريطانية، نقلا على ما يبدو عن موقع متخصص بالتحقيقات الأمنية والاستخباراتية، هو Bellingcat الهولندي، والذي حدد الموقع الذي كان فيه تجمع الدبابات والمدرعات حين وقع بالفخ المنصوب وتشتت قطعه وتراجع عما كان ينويه.

وعلّق رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، على ما رآه في الفيديو، وقال بحسب ما نقلت عنه مواقع اخبارية محلية، إن “كييف أصبحت قلعة بعد أسبوعين من شن الهجوم الروسي.. كل شارع وكل مبنى وكل حاجز محصن فيها بقوة”، وفق تعبيره.

    المصدر :
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