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شاهد.. فيديو لطفل من غزة يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ دقيقة واحدة
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو لرسالة إنسانية مؤثرة لطفل غزي كتبها لجنود مصريين على الحدود الفلسطينية المصرية بعنوان “بدي أكل لإخواتي”.

وتفتح السلطات المصرية معبر رفح البري بشمال سيناء لإدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال الجرحى والمصابين والمرافقين الفلسطينيين وأصحاب الجوازات الأجنبية والمصرية، بجانب دخول الوفود الأممية والتضامنية إلى القطاع.

ووسط تواصل القصف الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية، في القطاع أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الجمعة عن افتتاح مرتقب لممر بحري بين قبرص وغزة لنقل مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.أتى ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عملية إنسانية كبيرة من طريق البحر، تتضمن وفق مسؤولين في إدارته بناء “رصيف موقت” في غزة لإدخال “مساعدات ضخمة”، لكن إنجازه قد يتطلب أسابيع عدة.

من جهة أخرى، أقر بايدن بصعوبة التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في بحلول شهر رمضان، فقال إن ذلك “يبدو أمرا صعبا

    المصدر :
  • العربية

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