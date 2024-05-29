الأربعاء 21 ذو القعدة 1445 ﻫ - 29 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شاهد.. ناشطون في بريطانيا يعطلون مصنع ليوناردو احتجاجاً على دعمه للطائرات الإسرائيلية

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 29 - مايو - 2024 11:31 صباحًا
A A A
طباعة المقال

في خطوة جريئة تعبر عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، قطع ناشطون من حركة “العمل من أجل فلسطين” كابلات الإنترنت في مصنع ليوناردو بمدينة إدنبرة البريطانية، ما أدّى هذا العمل إلى تعطيل عمليات المصنع الذي يُعتبر مورداً لأنظمة الاستهداف للطائرات الإسرائيلية المقاتلة من طراز إف-35.

وتهدف هذه العملية إلى لفت الانتباه إلى دور شركة ليوناردو في دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر تزويده بأنظمة حيوية للطائرات المقاتلة، والتي تستخدم في العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.

ويأتي هذا الاحتجاج كجزء من سلسلة من التحركات التي يقوم بها ناشطون ومنظمات حقوقية للضغط على الشركات والحكومات من أجل إنهاء دعمها المباشر وغير المباشر لجيش الاحتلال.

ويمثل هذا الحدث تصعيداً في نشاط الحركات المناصرة للقضية الفلسطينية في بريطانيا، كما ويعكس مدى الإصرار على وقف التعاون مع الشركات التي تساهم في تسليح جيش الاحتلال.

وفي 24 مايو/ أيار الحالي، اصطدمت قوات الشرطة البريطانية مع طلبة معتصمين في المبنى الإداري التابع لجامعة أكسفورد، بعد أن أقدم أعضاء من “جماعة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين” إلى دخول المبنى الإداري لجامعة أكسفورد بنية الاعتصام فيه لدفع الإدارة إلى” الدخول في حوار مع نائب رئيس الجامعة” حول استثمارات الجامعة في الشركات المرتبطة بإسرائيل.

وبعد حصار دام حوالي ساعتين، أخلت الشرطة المبنى واعتقلت 16 طالباً وطالبة حسب إدارة الجامعة.

في بيان لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفت الجامعة الحدث بأنه “عمل عنيف يهدف إلى تصعيد التوترات” وأن “فصيلًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين يزعمون أنهم يمثلون ‘جماعة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين’ لم يكونوا مهتمين بالحوار بحسن نية”.

    المزيد من أخبار العالم

    المؤشر نيكي الياباني
    "نيكي" يتخلى عن مكاسب مبكرة ويغلق منخفضا
    وزير النفط الكويتي الدكتور عماد العتيقي
    وزير النفط: الطاقة التكريرية للكويت 1.83 مليون برميل يوميا
    طائرة روسية مسيرة
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا.. إسقاط 13 طائرة مسيرة من أصل 14 أطلقتها روسيا خلال الليل

    الأكثر قراءة

    مطار بن غوريون
    غزة تحت النار
    دولة أوروبية يسارع الإسرائيليون لنيل جنسيتها بشكل كبير.. ما هي؟
    احتراق دراجات نارية على طريق المطار
    فيديو لدراجات نارية محترقة.. ماذا يحدث على طريق المطار؟
    جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    صفقة حزب الله وإسرائيل.. صحيفة أمريكية تكشف الموعد وتفاصيل هامة!