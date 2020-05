شاهد..”نيويورك تايمز” تخصص صفحتها الأولى لأسماء ضحايا كورونا

وقالت الصحيفة إنه تم استبدال جميع المقالات والصور والرسومات المعتادة بقائمة أسماء ومقتطفات من نعيهم إحياء لذكرى المتوفين مع اقتراب أمريكا من تسجيل 100 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا.

وأشارت مساعدة محرر بقسم الرسومات في الصحيفة، سيمون لاندون، أن الصفحة الأولى هي طريقة لإحياء ذكرى أكثر تميزا للبيانات المروعة.

وقالت الصحيفة في بيان أمس السبت، إن الصفحة نظمها باحث قام بتمشيط مصادر النعي وإعلانات الوفيات عبر الإنترنت وتجميع قائمة تضم حوالي ألف اسم.

بعد ذلك، عمل فريق من المحررين وثلاثة طلاب من خريجي الصحافة على صياغة العبارات الشخصية لكل ضحية.

في وقت سابق، مدد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، إجراءات الحجر الصحي في مدينة نيويورك حتى 13 حزيران/ يونيو، وتم تخفيف الإجراءات في خمس مناطق بالولاية منذ اليوم.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP

— The New York Times (@nytimes) May 24, 2020