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شبكة "إن بي سي": بايدن يعتقد أن التعامل مع نتنياهو أصبح مستحيلا

منذ 5 دقائق
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

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 قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي أمس الأحد بأن على إسرائيل ألا تشن عملية عسكرية في رفح دون خطة يعوّل عليها لضمان سلامة نحو مليون شخص يلوذون بها.

واستغرق الاتصال 45 دقيقة وجاء بعد أيام من تصريح بايدن بأن الرد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة “مبالغ فيه”، والذي عبر فيه أيضا عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد القتلى من المدنيين في القطاع الفلسطيني.

في السياق، نقلت شبكة “إن بي سي” الأميركية عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس جو بايدن وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه العائق الرئيس أمام محاولات إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار.

وأضافت المصادر بأن بايدن قال في محادثات خاصة إن التعامل مع نتنياهو أصبح مستحيلا.

مشيرة إلى أن بايدن لا يزال يعتقد أن نهجه المتمثل في دعم إسرائيل بشكل لا لبس فيه هو النهج الصحيح.

وأضافت المصادر “بايدن قال إن نتنياهو يريد استمرار الحرب حتى يتمكن من البقاء في السلطة”.

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