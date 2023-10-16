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شبكة "إيه بي سي" الأميركية: افتتاح معبر رفح لعبور الأجانب والمساعدات الغذائية

منذ 35 دقيقة
معبر رفح مع مصر

معبر رفح مع مصر

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كشف مصدر امني مطلع لشبكة “ABC” الأميركية عن التوصل لاتفاق يقضي بفتح معبر رفح الحدودي، جنوب قطاع غزة، يوم الاثنين، لدخول الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويعتبر معبر رفح الحدودي نقطة العبور الوحيدة بين مصر وقطاع غزة. وقال المصدر إنه سيتم فتح المعبر لبضع ساعات يوم الاثنين ثم إغلاقه مرة أخرى في وقت متأخر من بعد الظهر، ولم يتم تحديد الأوقات الدقيقة للفتح والإغلاق.

وقال المصدر إن عملية الإجلاء قد تشمل المصريين العالقين في غزة.

وأضاف المصدر أن إسرائيل ستنشر أطقما من الصليب الأحمر لتفتيش شحنات المساعدات التي تتدفق إلى الجانب الفلسطيني عبر الحدود.

وقال المصدر إن القوات العسكرية في مدينتي العريش والشيخ زويد بشمال سيناء اقتربت من الحدود في وقت متأخر من يوم الأحد استعدادا لفتحها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها، أن وقفاً لإطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً ولمدة 5 ساعات.

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