شبكة سودانية من منظمات الإغاثة التطوعية تفوز بجائزة نرويجية لحقوق الإنسان

نساء سودانيات من مطابخ مجتمعية يديرها متطوعون محليون يوزعن وجبات طعام على الأشخاص المتضررين من النزاع والجوع الشديد والذين لا تصلهم المساعدات الدولية، في أم درمان، السودان. رويترز

منحت مؤسسة نرويجية لحقوق الإنسان جائزتها السنوية اليوم الأربعاء إلى “غرف الطوارئ”، وهي شبكة سودانية من منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدات الإنسانية والطبية، تقديرا “لعملها الشجاع في الحفاظ على أهم حق إنساني.. الحق في الحياة”.

وفاز أربعة ممن حصلوا على جائزة رافتو النرويجية بجائزة نوبل للسلام وهم أونج سان سو كي من ميانمار، وخوسيه راموس هورتا من تيمور الشرقية، وكيم داي-جونج من كوريا الجنوبية، وشيرين عبادي من إيران.

ويحصل الفائز بجائزة رافتو على شهادة ومكافأة مالية قدرها 20 ألف دولار.

ومن المقرر الإعلان عن جائزة نوبل للسلام لهذا العام في العاشر من أكتوبر تشرين الأول في أوسلو. ورشح معهد أبحاث السلام في أوسلو، وهو مؤسسة بحثية، غرف الطوارئ للفوز بالجائزة.

وغرف الطوارئ هي شبكة فضفاضة نشأت أثناء الحرب الأهلية التي اندلعت في السودان عام 2023. وحاولت الحفاظ على توفير الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء وتوزيع المواد الغذائية والإمدادات الطبية.

وقالت مؤسسة رافتو في بيان أن غرف الطوارئ “تتألف من آلاف المتطوعين الذين يشاركون في جهود تعاونية مجتمعية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للآخرين، مُعرّضين أنفسهم لمخاطر شخصية جسيمة”.

وأضاف البيان “ينقذون الأرواح ويحافظون على الكرامة الإنسانية في مكان يسوده البؤس واليأس. تساهم جهودهم التعاونية المبتكرة من خلال مشاركة المواطنين في تطوير المجتمع المدني، وهي ضرورية لبناء مستقبل أفضل للسودان”.

وتسببت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في ما وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع انتشار جيوب المجاعة في أنحاء البلاد.

وتقدر الأمم المتحدة أن الحرب أجبرت أكثر من 12 مليونا على الفرار من منازلهم بحثا عن الأمان، لكن البعض بدأوا في العودة.