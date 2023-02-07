شبيحل: مجلس الأمن بالحكومة الألمانية يوافق على تسليم دبابات "ليوبارد1" لأوكرانيا

أفاد موقع شبيجل أونلاين على الإنترنت الثلاثاء أن مجلس الأمن التابع للحكومة الألمانية وافق على تسليم 178 دبابة ليوبارد 1 لأوكرانيا من مخزونات الصناعة، وهو ما يزيد بكثير عما أُعلن في السابق، ولم يذكر الموقع المصادر التي استقى منها المعلومات.

وأضاف أنه سيتم إرسال بعض الدبابات في الصيف، لكن الجزء الأكبر من ليوبارد 1 سيتم تسليمه العام المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار الحكومة الألمانية الشهر الماضي، وسط ضغوط دولية متزايدة، تسليم المزيد من الدبابات القتالية ليوبارد 2 الأكثر تطورا من مخزونات الجيش.