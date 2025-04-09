شحنات صواريخ إيرانية سرية تصل لوكلاء طهران في العراق.. صحيفة تكشف التفاصيل!

كشفت تقارير استخباراتية غربية، نُشرت في صحيفة “تايمز” البريطانية، عن قيام إيران بنقل شحنات سرية من الصواريخ الباليستية إلى ميليشيات موالية لها في العراق، في خطوة تهدف إلى تعزيز نفوذها الإقليمي بالتزامن مع استئناف المحادثات حول برنامجها النووي. وأشارت التقارير إلى أن بعض هذه الأسلحة المتطورة قد تسللت بالفعل إلى أوروبا، مما يثير مخاوف من تصاعد التهديدات الأمنية عبر الحدود.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الحرس الثوري الإيراني قدّم لأول مرة صواريخ أرض-أرض بعيدة المدى لميليشيات عراقية تابعة له، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مضاعفة القدرات الهجومية لهذه الجماعات. وجاءت هذه الخطوة في توقيت بالغ الحساسية، حيث تستعد طهران لمواجهة ضغوط دولية بشأن برنامجها الصاروخي والنووي، مما يشير إلى نيتها استخدام ورقة الحلفاء العسكريين كورقة ضغط خلال المفاوضات.

ردود الفعل والتحذيرات

على الرغم من تصريحات الحكومة العراقية الرسمية برفضها تحويل أراضيها إلى ساحة صراع إقليمي، كشفت مصادر أمنية عن قيام عدة فصائل موالية لإيران بتفكيك بعض قواعدها وتقليص وجودها في المدن الرئيسية منذ مطلع العام، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى امتصاص الغضب الأمريكي.

وفي سياق متصل، حذّرت واشنطن بغداد من عواقب استمرار نشاط هذه الميليشيات، مهددةً بتنفيذ ضربات جوية ضدها ما لم تتخذ إجراءات حاسمة لنزع سلاحها. ووفقًا لمسؤولين عراقيين، فإن بعض الفصائل المسلحة، مثل “كتائب حزب الله” و”حركة النجباء”، أبدت استعدادًا جزئيًا للتخلي عن أسلحتها تجنبًا لتصعيد غير مرغوب فيه.

مخاوف من تصعيد وشيك

أعرب قادة في هذه الميليشيات عن مخاوفهم من أن يؤدي أي مواجهة مع الولايات المتحدة إلى حرب مدمرة، خاصة بعد تلقيها إشارات من الحرس الثوري الإيراني بمنحها حرية التصرف لتفادي الاصطدام المباشر. وجاءت هذه التحركات في أعقاب تحذيرات أمريكية متكررة إلى الحكومة العراقية، والتي زادت حدتها منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة، وفقًا لما نقلته مصادر مقربة من أربع ميليشيات رئيسية.

يُذكر أن هذه التطورات تضع العراق في مأزق جديد بين مطالب واشنطن بضبط نشاط الميليشيات ورغبة طهران في الحفاظ على نفوذها عبر حلفائها، مما يهدد بإشعال موجة عنف جديدة في المنطقة.