شحنة الأسلحة لإسرائيل.. عضو بمجلس الشيوخ يطالب إدارة بايدن بتوضيحات

طالب عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي تيم كين إدارة الرئيس بايدن بتفسير لاتخاذها قرارا ثانيا بإرسال أسلحة لإسرائيل.

واعتبر أن تجاوز الكونغرس من دون داع يعني إبقاء الشعب الأميركي في الظلام.

كما شدد على أن تكون للكونغرس رؤية كاملة بشأن الأسلحة المنقولة لدول أخرى.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قد أعلنت في وقت سابق أنّ “وزارة الخارجية الأميركية أقرّت إبرام صفقة لبيع بنادق “إم107″ والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار”.

ولفتت إلى أنّ “وزارة الخارجية أكدت للكونغرس وجود ضرورة ملحة تقتضي بيع الأسلحة لإسرائيل فورًا”.

وتستمر واشنطن بدعم تل أبيب في حربها على قطاع غزّة وتعرقل أي مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن، رغم التقارير التي تتحدث عن خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي جو بايدن حول مسارها ومسألة اليوم التالي للحرب.