الأحد 18 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 31 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شحنة الأسلحة لإسرائيل.. عضو بمجلس الشيوخ يطالب إدارة بايدن بتوضيحات

منذ ساعة واحدة
عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي تيم كين

عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي تيم كين

A A A
طباعة المقال

طالب عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي تيم كين إدارة الرئيس بايدن بتفسير لاتخاذها قرارا ثانيا بإرسال أسلحة لإسرائيل.

واعتبر أن تجاوز الكونغرس من دون داع يعني إبقاء الشعب الأميركي في الظلام.

كما شدد على أن تكون للكونغرس رؤية كاملة بشأن الأسلحة المنقولة لدول أخرى.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قد أعلنت في وقت سابق أنّ “وزارة الخارجية الأميركية أقرّت إبرام صفقة لبيع بنادق “إم107″ والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار”.

ولفتت إلى أنّ “وزارة الخارجية أكدت للكونغرس وجود ضرورة ملحة تقتضي بيع الأسلحة لإسرائيل فورًا”.

وتستمر واشنطن بدعم تل أبيب في حربها على قطاع غزّة وتعرقل أي مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن، رغم التقارير التي تتحدث عن خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي جو بايدن حول مسارها ومسألة اليوم التالي للحرب.

    المزيد من أخبار العالم

    محطة لإطلاق قمر صناعي في كوريا الشمالية
    كوريا الشمالية تعتزم إطلاق 3 أقمار صناعية للاستطلاع العسكري في 2024
    أحد عناصر جماعة الحوثي
    هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن حادث قرب الحديدة باليمن
    مجلس الحرب الإسرائيلي
    خبير عسكري: مجلس الحرب الإسرائيلي على وشك التفكك

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية على سوريا
    قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مليشيات إيرانية قرب مطار حلب
    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    غزة تحت النار
    صور.. أسلحة القسام التي تحدت أقوى ترسانة عسكرية بالشرق الأوسط
    في الذكرى العاشرة لحادث مايكل شوماخر.. هل سنراه قريباً؟