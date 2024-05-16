شرطة الاحتلال تقتل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

استشهد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس 16\5\2024 بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، وذلك بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان لها إن “عناصرها لم يصابوا في العملية، وإن شخصا اقترب من مجموعة من أفراد الأمن قرب باب السلسلة وأشهر سكينا وحاول تنفيذ عملية طعن، وإن عناصر من الشرطة أطلقت النار عليه”.

ولم تدل شرطة الاحتلال بمزيد من التفاصيل عن هوية الشهيد، لكنها فرضت طوقا أمنيا في المكان ونشرت العشرات من أفرادها.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام فلسطينية انتشارا أمنيا مكثفا لشرطة الاحتلال في موقع إطلاق النار.

يأتي ذلك في ظل حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية وتدميرا هائلا بالبنى التحتية، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

وفي موازاة ذلك، كثفت إسرائيل الاقتحامات والاعتقالات في مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة.