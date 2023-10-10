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شرطة الاحتلال تقتل فلسطينيَين في القدس

منذ 15 دقيقة
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي (أرشيفية)

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أعلن التلفزيون الفلسطيني الرسمي أنّ فلسطينيين استشهدا خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة اليوم الثلاثاء.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان إنها قتلت بالرصاص فلسطينيين أطلقا ألعابًا نارية ورشقا الحجارة باتجاه عناصرها في حي سلوان في القدس الشرقية.

يأتي ذلك بعد أن انطلقت رشقات صاروخية جديدة من غزة باتجاه عسقلان، الثلاثاء، مع انتهاء مهلة حماس لسكانها.

فقد سقط عدد من الصواريخ داخل عسقلان، أدت إلى أضرار كبيرة في أحد المباني، وأفادت “القناة 12” الإسرائيلية بسقوط قتيلين وإصابات خطيرة.

هذا وحذرت حركة حماس من أنها ستواصل قصف عسقلان إذا لم توقف إسرائيل تهجير المدنيين في غزة.

وأضافت حماس في بيانها: “سنواصل قصف عسقلان حتى تهجير سكانها ثم سننتقل لاستهداف مدينة أخرى”.

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