شرطة بريطانيا تعتقل ثلاثة للاشتباه في تورطهم في عمليات تجسس مرتبطة بروسيا

– أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الخميس اعتقال ثلاثة رجال للاشتباه في تورطهم في مساعدة جهاز مخابرات أجنبي وذكرت أن تلك الجرائم قد تكون مرتبطة بروسيا.

واعتقلت الشرطة الرجال، وأعمارهم 48 و45 و44 عاما، من شقق في غرب ووسط لندن. وقالت الشرطة إن تلك الشقق تخضع حاليا للتفتيش وأضافت أن شرطة مكافحة الإرهاب هي التي تقود هذا التحقيق.

وقال دومينيك ميرفي قائد شرطة مكافحة الإرهاب في لندن “نشهد عددا متزايدا ممن نصفهم بأنهم ’عملاء بالوكالة’ تجندهم أجهزة مخابرات أجنبية، وهذه الاعتقالات مرتبطة بشكل مباشر بجهودنا المستمرة لإحباط هذا النوع من الأنشطة”.

ونفذت الشرطة الاعتقالات بموجب قانون الأمن الوطني لعام 2023، الذي يسمح لممثلي الادعاء بمحاكمة مشتبه بهم بتهم تجسس بناء على ملابسات أوسع نطاقا.

وجاء اعتقال اليوم الخميس في وقت تصدر فيه أحكام على ستة رجال لدورهم في هجوم تسبب في نشوب حرائق في شركات مرتبطة بأوكرانيا في شرق لندن العام الماضي. وقال ممثلون للادعاء إن الهجوم نفذ بأمر من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة.

ونفى الكرملين الاتهامات بتورطه في أي أعمال تخريبية من هذا القبيل وقال إن الحكومة البريطانية تلقي دائما بالمسؤولية على روسيا عن أي أمر “سيء” يحدث في بريطانيا.