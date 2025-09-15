شرطة بريطانيا: وضعنا خططا لكل الاحتمالات قبل زيارة ترامب

قالت الشرطة البريطانية الاثنين إنها وضعت خططا للتعامل مع “كل الاحتمالات المتوقعة تقريبا” قبل زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع.

يصل ترامب إلى بريطانيا غدا الثلاثاء 16\9\2025، في ثاني زيارة دولة له، وهو أمر غير مسبوق لرئيس أمريكي.

وتبدأ الزيارة في اليوم التالي حيث سيُقام له العرض الملكي المعتاد في قلعة وندسور، بما في ذلك جولة في عربة تجرها الخيول ومأدبة فاخرة.

وقال مساعد رئيس شرطة وادي التايمز كريستيان بانت للصحفيين “هذه عملية شرطية وأمنية كبيرة مثلما هو متوقع في زيارة دولة لرئيس الولايات المتحدة”.

وسيُقام الجزء الملكي من زيارة ترامب في قلعة وندسور غربي لندن، وهي أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم وتعد منزلا لملوك بريطانيا منذ ما يقرب من ألف عام.

ومن المقرر أن يستضيف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ترامب يوم الخميس في مقر إقامته الريفي في تشيكرز.

وتأتي هذه الزيارة رفيعة المستوى بعد مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، حليف ترامب المقرب، الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف من تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة.

وعندما سُئل عما إذا كان مقتل كيرك قد أثر على الترتيبات الأمنية الخاصة بالزيارة، قال بانت إن خططهم تخضع لمراجعة مستمرة.

وأضاف “أنا راض تماما لأننا وضعنا عملية أمنية وشرطية شاملة للغاية تأخذ في الاعتبار تقريبا جميع الاحتمالات الممكنة”.

وقال بانت إن زيارة ترامب لقلعة وندسور وتشيكرز ستُجرى في أماكن خاصة وهو ما يحد من تعرض الرئيس للجمهور.