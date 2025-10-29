شرطة تنزانيا تفرض حظر تجول في دار السلام بعد عنف الانتخابات

قررت الشرطة التنزانية فرض حظر تجول في العاصمة دار السلام، اليوم الأربعاء، في أعقاب اندلاع احتجاجات عنيفة خلال الانتخابات التي من المتوقع أن تفوز بها الرئيسة سامية صولوحو حسن بعد استبعاد مرشحي المعارضة الرئيسين.

وقالت منظمة مراقبة الإنترنت (نت بلوكس) إن خدمة الإنترنت انقطعت في جميع أنحاء تنزانيا في الوقت الذي جرى فيه تداول مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي لمحتجين شبان يرشقون قوات الأمن بالحجارة وإضرام النيران في محطة وقود.

وقال شهود إن مظاهرات عنيفة اندلعت في عدد من أحياء دار السلام حيث جرى إضرام النيران أيضا في مكتب تابع للحكومة المحلية.

وأظهر مقطع مصور نشره حزب المعارضة الرئيسي على منصة إكس عشرات الشبان يركضون في شوارع مدينة أروشا بشمال البلاد، بينما تتصاعد خلفهم أعمدة كثيفة من الدخان، وهم يهتفون “نريد بلدنا!”.

وعبر المحتجون عن غضبهم إزاء منع مرشحي المعارضة الرئيسيين من خوض الانتخابات وسلسلة من عمليات الخطف المزعومة لمنتقدي الحكومة.

وبدأ حظر التجول الذي فرضته الشرطة في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، ونصحت السفارة الأمريكية موظفيها بالاحتماء بمقار سكنهم.