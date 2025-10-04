شرطة جورجيا تستخدم خراطيم المياه لإبعاد محتجين عن القصر الرئاسي

ضباط شرطة يغلقون طريقًا بالقرب من جامعة إيموري ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بعد حادث إطلاق نار أدى إلى إصابة ضابط شرطة توفي لاحقًا في المستشفى، في أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة، 8 أغسطس 2025. رويترز

قال شاهد من رويترز “إن الشرطة في جورجيا استخدمت رذاذ الفلفل ومدافع مياه لإبعاد المحتجين عن القصر الرئاسي في العاصمة تفليس اليوم السبت”، وسط مظاهرة كبيرة في يوم الانتخابات البلدية.

وحاولت مجموعة من المحتجين دخول القصر الرئاسي بالقوة، بعد أن دعت بعض شخصيات المعارضة إلى “ثورة سلمية” ضد حزب الحلم الجورجي الحاكم الذي يتهمونه بموالاة روسيا والاستبداد.

وتنظم المعارضة المؤيدة للغرب في البلاد احتجاجات منذ العام الماضي، عندما فاز حزب الحلم الجورجي في الانتخابات التي يقول منتقدوه إنها كانت مزورة.

ثم جمد الحلم الجورجي محادثات انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى توقف مفاجئ لهدف وطني طويل الأمد.

واليوم السبت، أبعدت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين عن القصر الرئاسي باستخدام رذاذ الفلفل ومدافع مياه في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية التي قاطعتها أكبر كتل المعارضة الجورجية.