شرطة روسيا البيضاء تتأهب لمنع التطرف والإرهاب قبيل انتخابات يناير

قالت وزارة الداخلية في روسيا البيضاء اليوم الثلاثاء إن الشرطة ستقوم بتدريبات هذا الأسبوع قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 26 يناير كانون الثاني، وذلك لضمان منع “مظاهر التطرف والإرهاب”.

ومن غير المتوقع أن يخسر الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ 20 عاما، في الانتخابات.

وذكرت الوزارة في بيان عبر قناتها على تطبيق تيلغرام “الهدف (من التدريبات)… هو منع مظاهر التطرف والإرهاب، ومنع تورط مواطنين في أعمال غير قانونية، وإخماد أي انتهاك للنظام العام”.

وأضافت أن التدريبات ستجرى في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر تشرين الثاني في العاصمة مينسك وفي مدن ومراكز الأقاليم الكبرى.

ولوكاشينكو (70 عاما)، الذي يصف نفسه بأنه “آخر ديكتاتور في أوروبا”، حليف قوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومؤيد لغزو موسكو لأوكرانيا.

وأثارت إعادة انتخاب لوكاشينكو لولاية سادسة في عام 2020 احتجاجات غير مسبوقة بعد أن اتهمته المعارضة والغرب بالتلاعب في نتائج الانتخابات للفوز على منافسته سفياتلانا تسيخانوسكايا.

وأدت حملة لقمع المتظاهرين والمعارضين، والتي دعمها بوتين، إلى حبس عدة آلاف من الأشخاص تم العفو عن بعضهم بعد ذلك.

وتقول منظمات لحقوق الإنسان إن هناك 1400 سجين سياسي تقريبا لا يزالون محتجزين في روسيا البيضاء.