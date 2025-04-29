شرطة‭ ‬كينيا: مسلحون يقتلون 5 أشخاص من عمال المحاجر

ذكر تقرير للشرطة الكينية اطّلعت عليه رويترز أن خمسة من عمال المحاجر قُتلوا وأُصيب اثنان آخران عندما هاجم مسلحون يُشتبه بأنهم من حركة الشباب مركبة للعمال في شمال شرق كينيا صباح اليوم الثلاثاء.

وقال التقرير إنه تردد أن نحو 10 مسلحين من الجماعة المتمركزة في الصومال والمرتبطة بتنظيم القاعدة نصبوا كمينا لحافلة صغيرة مليئة بالعمال في حوالي الساعة السادسة صباحا (03:00 بتوقيت غرينتش) بالقرب من قرية بور أبور في إقليم مانديرا وأمروهم بالنزول من المركبة.

ووفقا لتقرير الشرطة، طلب المسلحون من العمال تسليم هواتفهم وبطاقات هوياتهم. وعندئذ أُطلق عليهم النار حتى الموت وهم مستلقون على الأرض.

وأضاف التقرير أن آثار أقدام المسلحين أظهرت سيرهم باتجاه الحدود الصومالية.

وذكر التقرير أن 13 شخصا آخرين فروا إلى الأدغال وتم إنقاذهم في وقت لاحق.

ولم يرد المتحدث باسم الشرطة الكينية بعد على طلب للتعليق.

وتواصل حركة الشباب تمردا ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2007، سعيا للاستيلاء على السلطة وإقامة نظام حكم بناء على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وكثيرا ما تنفذ الجماعة الإسلامية هجمات عبر الحدود في كينيا، وهي أحد الدول المساهمة بقوات كبيرة في مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.