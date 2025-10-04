شرطة لندن تتدخل لمنع تنظيم مظاهرة لحركة "فلسطين أكشن"

ضباط الشرطة يغلقون أحد الشوارع بينما يتجمع متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين احتجاجًا على خطط وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر لحظر مجموعة ”فلسطين أكشن“ في الأسابيع المقبلة، في لندن، بريطانيا، 23 يونيو/حزيران 2025. رويترز

ألقت شرطة لندن القبض على ستة أشخاص عبروا عن دعمهم لجماعة مؤيدة للفلسطينيين، اليوم السبت، وأبعدت مجموعة تجمعت لتنظيم مظاهرة، رغم الدعوات لإلغائها بعد هجوم دام على كنيس يهودي في مانشستر.

وقُتل اثنان جراء الهجوم في المدينة الواقعة شمال غرب بريطانيا يوم الخميس، وقتلت الشرطة المهاجم بالرصاص. والمهاجم بريطاني من أصل سوري.

ورفض منظمو المظاهرة، التي أُعلن عنها قبل هذا الهجوم، مطالبات الشرطة والحكومة بإلغائها، احتجاجا على حظر حركة (فلسطين أكشن) المؤيدة للفلسطينيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

ستارمر يدعو إلى الهدوء

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة إكس صباح اليوم السبت إلى التحلي بالهدوء، قائلا “أدعو أي شخص يفكر في الاحتجاج مطلع الاسبوع الحالي على احترام حزن اليهود البريطانيين”.

وأضاف “إنها لحظة حزن.. وليس وقتا لتأجيج التوتر والتسبب في مزيد من الألم. هذا وقت للوقوف جنبا إلى جنب”.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ستة محتجين بعد رفع لافتة على جسر وستمنستر أمام البرلمان دعما لحركة (فلسطين أكشن) التي جرى حظرها في يوليو تموز بعد أن اقتحم أعضاؤها قاعدة جوية وألحقوا أضرارا بطائرات عسكرية.

واحتشد المئات للمشاركة في الاحتجاج الرئيسي بساحة الطرف الأغر في وسط لندن حيث بدأت الشرطة في إبعاد المتظاهرين بينما جلس ناشطون لكتابة شعارات على لافتات تعبر عن دعمهم للجماعة المحظورة. وهتف المتظاهرون “عار عليكم” في وجه أفراد الشرطة.

وهذه المظاهرة هي الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات التي جرى خلالها إلقاء القبض على المئات ممن تحدوا حظرا حكوميا يجرم إبداء الدعم لهذه الجماعة.

وقالت الشرطة إن احتجاجات اليوم من شأنها أن تستنزف الموارد المخصصة للأمن الذي انتشر أفراده حول المعابد اليهودية والمساجد عقب هجوم يوم الخميس.