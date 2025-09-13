السبت 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 13 سبتمبر 2025 |
شرطة لندن تستعد لاحتجاجات مناهضة للمهاجرين وأخرى ضد العنصرية

منذ ساعتين
الشرطة البريطانية

تستعد شرطة لندن لنشر قوات أمن إضافية اليوم السبت إذ ينظم متظاهرون يمينيون مناهضون للمهاجرين وآخرون مناهضون للعنصرية مسيرات، مما يثير مخاوف من وقوع اشتباكات بين الجانبين.

ومن المقرر أن يتجمع المشاركون في مسيرة “وحدوا المملكة” التي ينظمها الناشط المناهض للمهاجرين والمسلمين ستيفن ياكسلي لينون، المعروف أيضا باسم تومي روبنسون، بالقرب من جسر واترلو في لندن قبل أن تشق طريقها إلى الطرف الجنوبي من وايت هول حيث ستقيم تجمعا.

ومن المقرر أن تتجمع مظاهرة مضادة تنظمها حركة “واجهوا العنصرية” في الطرف الآخر من وايتهول، وهو الطريق الرئيسي المؤدي إلى البرلمان.

ومن المتوقع أن تنظم مسيرة “وحدوا المملكة” حدادا على تشارلي كيرك، الناشط الأمريكي المحافظ الذي قتل بالرصاص يوم الأربعاء أثناء إلقائه محاضرة في إحدى الجامعات بولاية يوتا الأمريكية.

وقالت شرطة لندن إنه سيتم وضع حواجز تصنع مسافة بين المجموعتين.

وأضافت أنه سيجري نشر أكثر من 1600 من قوات الأمن في أنحاء لندن اليوم السبت، ومنهم 500 سيجري استقدامهم من قوات أخرى، لأنه بالإضافة إلى المسيرتين هناك مباريات كرة قدم مهمة مثل مباراة وست هام وتوتنهام وحفلات موسيقية وفعاليات أخرى.

وسيكون حوالي ألف من قوات الأمن في الخدمة خلال المسيرتين.

وقالت كلير هاينز التي تقود عملية الشرطة “سنتعامل معها كما نتعامل مع أي احتجاجات أخرى، إذ سنقوم بعمل الشرطة دون خوف أو محاباة، لنضمن أن يتمكن الناس من ممارسة حقوقهم القانونية ولكننا سنكون حازمين في التعامل مع الحوادث أو المخالفات في حال وقوعها”.

ويوم السبت الماضي، اعتُقل ما يقرب من 900 شخص في مظاهرة في لندن ضد حظر جماعة فلسطين أكشن.

وأصبحت الهجرة القضية السياسية المهيمنة في بريطانيا وطغت على المخاوف بشأن الاقتصاد المتعثر، إذ تواجه البلاد عددا قياسيا من طلبات اللجوء ووصول المهاجرين في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، منهم أكثر من 28 ألف مهاجر هذا العام.

ووسط الانتقادات الشعبية المتزايدة بشأن الهجرة، أجرى رئيس الوزراء كير ستارمر تغييرا وزاريا هذا الشهر شمل تعيين شابانا محمود وزيرة للداخلية.

    المصدر :
  • رويترز

